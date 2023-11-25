ФОТО. Экс-звезда Динамо сел за руль шикарного Harley Davidson

Бывший полузащитник киевского «Динамо» Джермейн Ленс, ныне выступающий за «Версаль» из низшего дивизиона Франции, с «ветерком» отпраздновал свой 36-й день рождения.

Голландец опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он восседает за рулем шикарного байка Harley Davidson. «С днем рождения меня 3.6», – подписал футболист под фото.

Ранее футболист не публиковал фото с этим «железным конем», так что неизвестно, решил он просто сфотографироваться с байком или все приобрел данную модель, цена на которую стартует от 20 тысяч долларов.