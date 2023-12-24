23 декабря состоялся матч 17-го тура Серии А между командами «Рома» Рим и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Жозе Моуриньо.

После завершения встречи неаполитанцы отправились домой без своего главного тренера Вальтера Маццарри.

Сообщается, что камеры засняли одинокого Маццарри возле стадиона «Ромы» «Олимпико» с чемоданами. Издание Marca предполагает, что коуча бросили в столице Италии Риме, поскольку у него было запланировано очень много интервью после матча.

Маццарри на парковке стадиона ждало такси, которое отвезло его домой. Тренер преодолел 226 километров и прибыл только на рассвете.

Отметим, что в прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии.

В текущей кампании Серии А подопечные Маццарри находятся на седьмом месте с 27 очками.

ФОТО. Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско

Видеообзор матча Рома – Наполи – 2:0