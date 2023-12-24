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  4. Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
Италия
24 декабря 2023, 21:50 |
1768
2

Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско

23 декабря «Наполи» в гостях уступил «Роме» со счетом 0:2

24 декабря 2023, 21:50 |
1768
2
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
Getty Images/Global Images Ukraine. Вальтер Маццарри

23 декабря состоялся матч 17-го тура Серии А между командами «Рома» Рим и «Наполи». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Жозе Моуриньо.

После завершения встречи неаполитанцы отправились домой без своего главного тренера Вальтера Маццарри.

Сообщается, что камеры засняли одинокого Маццарри возле стадиона «Ромы» «Олимпико» с чемоданами. Издание Marca предполагает, что коуча бросили в столице Италии Риме, поскольку у него было запланировано очень много интервью после матча.

Маццарри на парковке стадиона ждало такси, которое отвезло его домой. Тренер преодолел 226 километров и прибыл только на рассвете.

Отметим, что в прошлом сезоне «Наполи» стал чемпионом Италии.

В текущей кампании Серии А подопечные Маццарри находятся на седьмом месте с 27 очками.

ФОТО. Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско

Видеообзор матча Рома – Наполи – 2:0

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Вальтер Маццарри фото Наполи Наполи - Рома Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A
Источник Marca
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AndiM
Я хотів би бути таксистом, який вночі відвезе сирну або наглу рожу судакова в "пункт назначения 3". Амінь.
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