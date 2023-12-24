Игорь Суркис назвал верховную миссию отечественного футбольного хозяйства

Президент киевского футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис поздравил болельщиков с Рождественскими и Новогодними праздниками, а также назвал верховную миссию отечественного футбольного хозяйства:

«Завершается еще один трудный год. Год, полон испытаний и вызовов. Но наш народ не устает доказывать свое свободолюбие и несокрушимость, умение сплотиться и поддерживать друг друга. Безусловно, украинский футбол в новых реалиях переживает нелегкие времена, но главное, что он сохранился и продолжает приносить людям столь положительные эмоции, которые сейчас так необходимы.

Мы все держим кулаки за нашу национальную команду и желаем ей выхода на Евро в следующем году, радуют юношеские и молодежные сборные. Сохранить и воспитать новые поколения талантливых украинских игроков – в этом мы видим верховную миссию отечественного футбольного хозяйства»

Но не единственным футболом живет наш клуб. Сейчас самое главное – поддержка наших защитников, которые днями и ночами, круглосуточно стоят стеной на фронте и отвоевывают нахально захваченные захватчиками наши земли. Именно от них зависит будущее страны. Они кладут жизнь на поле боя за мирное небо, о котором мечтают все украинцы.

Только сплотившись вместе, всей страной, мы можем победить то зло, которое пришло к нам и принесло войну, боль и горе. В помощи нуждаются и мирные люди, ведь из-за войны миллионы украинцев оказались в затруднительном положении. Футбольный клуб Динамо и Фонд братьев Суркис ежедневно без устали работает, пытаясь помочь всем, кто в этом нуждается.

Время Рождественских праздников всегда наполнено особой магией и ожиданием чуда. Именно в это время люди загадывают желания и ожидают исполнения мечтаний, надеясь на лучшую и счастливую жизнь. Сердца наполняются верой, надеждой и любовью. Давайте же загадаем как можно скорейшее завершение войны нашей победой, завершение страданий, вызванных этой войной, и возвращение к мирной жизни.

Пусть новый год подарит всем нам счастье, хорошие новости и приближение самой главной Победы, которой мы так стремимся! Всех наших верных болельщиков мы благодарим за поддержку команды на протяжении всего года и надеемся вскоре увидеться на стадионах!», – цитирует слова Игоря Суркиса официальный сайт киевского «Динамо».

Ранее сообщалось, что «бело-синие» сделало предложение по игроку «Черноморца».



