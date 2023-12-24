Лидер Второй лиги Украины нацелился на скандального игрока из Полесья

Лидер Второй лиги Украины «Звягель» заинтересован в аренде 24-летнего украинского правого вингера «Полесья» Владислава Вакулы.

Ранее от продления арендного соглашения с Вакулой отказался одесский «Черноморец». Изначально контракт был рассчитан до конца сезона 2023/24, однако 16 декабря «моряки» объявили о прекращении сотрудничества с футболистом.

Контракт Вакулы с ФК «Полесья» рассчитан до лета 2025 года, однако в житомирской команде на игрока не рассчитывают, поэтому Владислав ищет новый клуб.

Владислав за карьеру выступал за «Сталь» (Каменское), «Шахтер» (принадлежал донецкому клубу с 2019 по 2022 годы), «Мариуполь», «Десну», «Ворсклу», «Полесье» и «Черноморец».

Ранее сообщалось о том, что Житомирское районное управление полиции ГУПН в Житомирской области составило административный протокол на Вакулу.