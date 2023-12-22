Полиция составила административный протокол на бывшего игрока Шахтера

15 декабря 2023 года Житомирское районное управление полиции ГУПН в Житомирской области составило административный протокол на бывшего игрока «Шахтера», а ныне футболиста «Полесья» Владислава Вакулу, сообщает журналист Владимир Зверов.

24-летнему футболисту приписывают статью 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно «злостное злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского». Эта ситуация произошла после такого, как автомобиль Вакулы остановили в Житомире.

Владислав в этом сезоне провел 10 матчей за «Черноморец», не отметившись ни одним результативным действием. Ранее стало известно, что зимой он покинет клуб и вернется в «Полесье», где на него не рассчитывают. Владимир Зверов подтверждает эту информацию и добавляет, что в футболиста потерял веру лично президент клуба Геннадий Буткевич.