Источник: Вакула покинул Черноморец

Украинский полузащитник Владислав Вакула покинул «Черноморец». По информации ТаТоТаке, одесский клуб решил не продлевать аренду игрока, которая истекает в конце года.

Вакула принадлежит «Полесью», и теперь вернется в житомирский клуб, контракт с которым рассчитан до лета 2025 года. При этом тренерский штаб «Полесья» на Вакулу не рассчитывает.

За полгода в аренде в «Черноморце» Вакула не отметился ни одним результативным действием в 10 матчах. При этом в основном составе команды Романа Григорчука он выходил лишь дважды.