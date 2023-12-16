Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Вакула покинул Черноморец
Украина. Премьер лига
16 декабря 2023, 15:07 | Обновлено 16 декабря 2023, 15:09
890
4

Источник: Вакула покинул Черноморец

Одесситы не стали продлевать аренду игрока

16 декабря 2023, 15:07 | Обновлено 16 декабря 2023, 15:09
890
4
Источник: Вакула покинул Черноморец
ФК Мариуполь. Владислав Вакула

Украинский полузащитник Владислав Вакула покинул «Черноморец». По информации ТаТоТаке, одесский клуб решил не продлевать аренду игрока, которая истекает в конце года.

Вакула принадлежит «Полесью», и теперь вернется в житомирский клуб, контракт с которым рассчитан до лета 2025 года. При этом тренерский штаб «Полесья» на Вакулу не рассчитывает.

За полгода в аренде в «Черноморце» Вакула не отметился ни одним результативным действием в 10 матчах. При этом в основном составе команды Романа Григорчука он выходил лишь дважды.

По теме:
Юрий КАЛИТВИНЦЕВ: «Полесье было голодным и осталось голодным»
Валенсия хочет избавиться от Яремчука, Брюгге украинец тоже не нужен
Хацкевич назвал футболистов, кого Динамо стоит вернуть из аренды
Владислав Вакула Черноморец Одесса Полесье Житомир аренда игрока трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке
Источник ТаТоТаке
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
Хоккей | 15 декабря 2023, 19:01 14
Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ

Украинская команда оформила 5 шайб

ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
Футбол | 15 декабря 2023, 21:56 32
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива
ВИДЕО. Спортивный врач призвал Шахтер сообщить о проблемах Крыськива

Бабелюк заметил постоянное пополнение водного баланса от Дмитрия

Андрей Шевченко первым поздравил сборную Италии с выходом на Евро-2024
Футбол | 16.12.2023, 10:52
Андрей Шевченко первым поздравил сборную Италии с выходом на Евро-2024
Андрей Шевченко первым поздравил сборную Италии с выходом на Евро-2024
Лучшие игроки осенней части сезона УПЛ. Кто на что наиграл
Футбол | 16.12.2023, 14:36
Лучшие игроки осенней части сезона УПЛ. Кто на что наиграл
Лучшие игроки осенней части сезона УПЛ. Кто на что наиграл
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию
Футбол | 15.12.2023, 16:40
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина обогнала Сербию, но пропустила Грецию
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віктор Коробка
Дуже талановитий футболіст, але... Якщо сам за розум не візьметься (що сумнівно), то ніхто не схоче брати ці проблеми на себе.
Ответить
+1
ROBOCOP
В ДК
Ответить
-1
Александр Белогубко
если ГРИ не выпускал его на поле что ему оставалось делать- только уйти а он не успел себя показать сидя в запасе --игрок хороший найдёт свою команду и будет забивать ЧО --зря отпустили не дали ему шанс
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ
ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ
15.12.2023, 20:14 5
Футбол
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
14.12.2023, 16:24 9
Биатлон
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
14.12.2023, 23:57 25
Футбол
Снова разгромили Бельгию. Украина забила восемь голов в игре отбора к ЧМ
Снова разгромили Бельгию. Украина забила восемь голов в игре отбора к ЧМ
15.12.2023, 20:52 5
Футзал
Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
14.12.2023, 20:06 1
Футбол
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
Экс-игрок сборной Англии назвал Зинченко единственной слабостью Арсенала
14.12.2023, 19:26 26
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
15.12.2023, 19:03 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем