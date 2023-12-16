Источник: Вакула покинул Черноморец
Одесситы не стали продлевать аренду игрока
Украинский полузащитник Владислав Вакула покинул «Черноморец». По информации ТаТоТаке, одесский клуб решил не продлевать аренду игрока, которая истекает в конце года.
Вакула принадлежит «Полесью», и теперь вернется в житомирский клуб, контракт с которым рассчитан до лета 2025 года. При этом тренерский штаб «Полесья» на Вакулу не рассчитывает.
За полгода в аренде в «Черноморце» Вакула не отметился ни одним результативным действием в 10 матчах. При этом в основном составе команды Романа Григорчука он выходил лишь дважды.
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