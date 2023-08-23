ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Вакула – игрок Черноморца
Хавбек уже дебютировал за команду
Одесский «Черноморец» официально сообщил о подписании контракта с 24-летним полузащитником Владиславом Вакулой. Речь идет об аренде до 31 декабря 2023 года с опцией продления до 30 июня 2024 года.
Вакула уже успел дебютировать за «Черноморец» в 13:00 одесситы начали матч Кубка Украины против «Левого Берега». Вакула вышел в основе команда Романа Григорчука. Он будет выступать под 29-м игровым номером.
До этого Вакула более недели находился на просмотре в «Черноморце». Он был свободным агентом после того, как его контракт с «Полесьем» был расторгнут в одностороннем порядке.
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