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Украина. Премьер лига
23 августа 2023, 13:05 | Обновлено 23 августа 2023, 14:05
1082
0

ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Вакула – игрок Черноморца

Хавбек уже дебютировал за команду

23 августа 2023, 13:05 | Обновлено 23 августа 2023, 14:05
1082
0
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Вакула – игрок Черноморца
ФК Шахтер Донецк. Владислав Вакула

Одесский «Черноморец» официально сообщил о подписании контракта с 24-летним полузащитником Владиславом Вакулой. Речь идет об аренде до 31 декабря 2023 года с опцией продления до 30 июня 2024 года.

Вакула уже успел дебютировать за «Черноморец» в 13:00 одесситы начали матч Кубка Украины против «Левого Берега». Вакула вышел в основе команда Романа Григорчука. Он будет выступать под 29-м игровым номером.

До этого Вакула более недели находился на просмотре в «Черноморце». Он был свободным агентом после того, как его контракт с «Полесьем» был расторгнут в одностороннем порядке.

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Источник ФК Черноморец
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