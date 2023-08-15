Скандальный экс-игрок Шахтера прибыл в Одессу на просмотр к Григорчуку

24-летний полузащитник Владислав Вакула, чей контракт с «Полесье» был расторгнут в одностороннем порядке, прибыл в Одессу.

В одесском «Черноморце» номинальный левый вингер находится на просмотре, сообщает ТаТоТаке.

В другом статусе потенциальных новичков коуч Роман Григорчук на базу в Совиньоне не допускает.

Скандальный экс-игрок «Шахтера» Владислав Вакула известен не только своеобразным образом жизни, но и непростым характером.