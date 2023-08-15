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  4. Скандальный экс-игрок Шахтера прибыл в Одессу на просмотр к Григорчуку
Украина. Премьер лига
15 августа 2023, 21:47 | Обновлено 15 августа 2023, 21:56
3101
3

Скандальный экс-игрок Шахтера прибыл в Одессу на просмотр к Григорчуку

Недавно у Владислава Вакулы был расторгнут контракт с «Полесьем»

15 августа 2023, 21:47 | Обновлено 15 августа 2023, 21:56
3101
3
Скандальный экс-игрок Шахтера прибыл в Одессу на просмотр к Григорчуку
ФК Шахтер. Владислав Вакула

24-летний полузащитник Владислав Вакула, чей контракт с «Полесье» был расторгнут в одностороннем порядке, прибыл в Одессу.

В одесском «Черноморце» номинальный левый вингер находится на просмотре, сообщает ТаТоТаке.

В другом статусе потенциальных новичков коуч Роман Григорчук на базу в Совиньоне не допускает.

Скандальный экс-игрок «Шахтера» Владислав Вакула известен не только своеобразным образом жизни, но и непростым характером.

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Владислав Вакула Полесье Житомир Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ просмотр игроков Роман Григорчук
Источник ТаТоТаке
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umnuy2
григорчук решил из себя воспитателя покорчить
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