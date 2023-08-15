Украина. Премьер лига15 августа 2023, 21:47 | Обновлено 15 августа 2023, 21:56
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Скандальный экс-игрок Шахтера прибыл в Одессу на просмотр к Григорчуку
Недавно у Владислава Вакулы был расторгнут контракт с «Полесьем»
15 августа 2023, 21:47 | Обновлено 15 августа 2023, 21:56
3101
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24-летний полузащитник Владислав Вакула, чей контракт с «Полесье» был расторгнут в одностороннем порядке, прибыл в Одессу.
В одесском «Черноморце» номинальный левый вингер находится на просмотре, сообщает ТаТоТаке.
В другом статусе потенциальных новичков коуч Роман Григорчук на базу в Совиньоне не допускает.
Скандальный экс-игрок «Шахтера» Владислав Вакула известен не только своеобразным образом жизни, но и непростым характером.
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