Леся ЦУРЕНКО: «Надеюсь, россияне будут патриотами и откажутся от Олимпиады»

34-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 31) в большом интервью поделилась мыслями о допуске сборных россии и беларуси на Олимпийские игры 2024 в Париже (Франция) под нейтральным флагом:

– Как вы отреагировали на недавнее решение МОК допустить россиян и белорусов к участию в Играх при соблюдении ряда условий?



– Я не согласна с этим решением. Оно попросту шокирует и совершенно иррационально. Я уже могу сказать, что это будут самые мрачные Олимпийские игры, которые я могу вспомнить. Я не могу получать удовольствие от спортивных соревнований, когда в моей стране гибнут люди, а политики, в то же время, считают, что нет ничего плохого в том, что спортсмены из страны-агрессора продвигают свою страну на международной арене. Ведь очевидно, что российские и белорусские спортсмены, вернувшись с Олимпиады в свои страны, снова будут чествоваться как герои и выступать на митингах в поддержку войны.

– Вы не утратили веру в смысл своей борьбы против участия россиян и белорусов в спортивных соревнованиях?



– Руководство WTA уже два года пытается донести до меня, что разрешать спортсменам из страны, ведущей агрессивную войну, участвовать в спортивных соревнованиях - это не так уж и плохо. Поэтому само решение МОК меня не удивило. Однако я буду продолжать рассказывать о том, почему это плохая идея.

– Вы не согласны с аргументами, что спортсмены не должны нести ответственность за действия политиков?



– На мой взгляд, мир в таких ситуациях должен быть солидарен и показать, что он не согласен с войной. Сейчас так много говорят о мире во всем мире, но когда нужно действовать, людям не хватает решимости. В конце концов, в моей стране каждый день гибнет множество людей, военных и гражданских. Кроме того, россия не собирается останавливаться, и, более того, постоянно звучат угрожающие заявления в адрес стран Балтии и, например, Польши. Разрешение россиянам и белорусам принять участие в Играх - это полное недоразумение.

– Что, по вашему, может произойти на Олимпийских играх?



– Наши страны находятся в состоянии войны, и Украина борется за сохранение своего существования. Я не могу представить себе, как можно притворяться, что в такой ситуации ничего не происходит. Не думаю, что кто-то из наших спортсменов согласится находиться в одной комнате ожидания со спортсменами из россии или беларуси. Не говоря уже о непосредственном соперничестве.

– Означает ли это, что вы опасаетесь актов насилия и провокаций между русскими и украинцами?



– Никто не знает, что может произойти. Для меня тема войны до сих пор очень болезненна. Даже один только вид российского флага причиняет мне боль и навевает самые страшные воспоминания. Не каждый поймет то, что сейчас переживаем мы, украинцы. У каждого из нас есть кто-то, кто погиб на войне. Война изменила жизнь каждого.

– Опасаетесь ли вы провокаций?



– Между прочим, в этом году уже было подобное. Например, с этим столкнулась Катерина Байндл во время матча Открытого чемпионата Австралии против Камиллы Рахимовой. Во время этого и других матчей с участием россиянок на трибунах было много их соотечественников с флагами, некоторые пользовались возможностью продемонстрировать свою поддержку владимиру путину. Мне это кажется бесчеловечным, но многие болельщики смотрели этот матч в футболках с изображением путина.

Организаторы полностью проигнорировали это. Помимо политических соображений, это очень большая проблема для самих игроков. Я уже говорил о том, как российские символы влияют на нас. В таких условиях очень сложно сконцентрироваться.

– Некоторые могут возразить, что, как профессиональные спортсмены, вы должны быть готовы к подобным действиям фанатов.

– Проблема в том, что у каждого из нас есть свои страшные истории, связанные с войной. Кто-то потерял семью, кто-то друзей, а у кого-то обстреляли дом или родной город. Эти раны до сих пор живы и очень болезненны. Перед лицом таких сильных эмоций невозможно просто сконцентрироваться на спорте. Здесь уже не идет речь о простом давлении.

– Вы лично сталкивались с этим?



– В 2022 году я играла на нескольких турнирах, где на трибунах развевались российские флаги, и это приводило меня в ярость. Помню, что вместо того, чтобы сосредоточиться на играх, я бегала к организаторам, чтобы они что-то с этим сделали.

– Вы опасаетесь, что это снова произойдет в Париже?

– Я убеждена, что нечто подобное произойдет. Фактически, это может стать главной темой этих Игр, затмив спортивную борьбу. Поймите меня правильно - для украинских спортсменов эмблемы, связанные с россией, - это точка возгорания, которая делает все остальное вокруг неважным.

– Но, тем не менее, именно теннис МОК показывает как пример для всех, кто сомневается в целесообразности допуска россиян и белорусов к соревнованиям.



– Я знаю эту их позицию, и она ранит меня больше всего. Это полная чушь.

– В этом году вы снялись с матча против белоруски Арины Соболенко, потому что эмоции перед игрой зашкаливали.



– Это была сложная ситуация, но она скорее стала результатом неприятного разговора с руководством WTA-тура. Я услышала, что пропаганда войны - это всего лишь ерунда. Что никто не будет исключен из Тура, несмотря на его политические взгляды.

Эти слова меня ужасно потрясли. Я услышала их буквально за несколько минут до матча с Соболенко и после этого я не могла выйти на корт. Более того, после этого инцидента у меня начались проблемы со здоровьем. Но помимо всего этого было еще нечто, что меня сильно беспокоило.

– Что именно?



– Я понимала, что после каждого такого матча глава МОК Томас Бах может упомянуть меня в качестве примера того, что украинцы не испытывают проблем в соревнованиях против россиян на крупных турнирах. Эта мысль преследовала меня на протяжении всего сезона, и я была уверена, что нечто подобное может произойти. Я не хотела - против своей воли - становиться частью этой борьбы. Я избежала этого только потому, что отказалась от игры. В конце концов, именно Катерина Байндл была официально упомянута в качестве положительного примера. Бах использовал ее имя и заявил, что якобы она не была против такого соперничества.

– Правильно ли я понимаю, что если на Олимпийских играх вам бы пришлось столкнуться со спортсменом из россии, вы бы отказались выходить на корт?

– Я считаю, что наши страны не должны выступать на одних и тех же Олимпийских играх. Война все еще продолжается, и я прекрасно знаю об этом. Бомбы по-прежнему падают на мою страну. Кто-то должен подумать о том, каково это - видеть русских счастливыми. Когда я выхожу на корт с представителем россии, я никогда не знаю, что может произойти.

– Вам не достаточно заверений в том, что россияне и белорусы не будут выступать под своим флагом и что никому из присутствующих на Играх не будет позволено высказывать поддержку войне?



– Трудно ожидать, что официальные структуры будут следить за каждым болельщиком, который придет в цветах россии. Совершенно очевидно, что люди будут использовать такой повод для выражения своих взглядов.

– У вас есть какое-нибудь предложение?



– Я надеюсь, что в контексте Игр в Париже россияне поведут себя как настоящие патриоты и не будут соглашаться соревноваться под нейтральным флагом. Я очень надеюсь, что в этом случае честь и гордость за страну станут для них не просто лозунгом. Я не хочу видеть их на Олимпиаде, поэтому скрестила пальцы именно за такой сценарий. Надеюсь, что все российские спортсмены проявят солидарность с теми, кого уже точно не будет на Играх и даже не будут пытаться принять участие в квалификации.

– Недавно с подобным заявлением выступил двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Вы правда думаете, что по его стопам пойдут другие спортсмены?



– Если они так любят свою страну, то должны пожертвовать собой и отказаться от поездки на Олимпиаду. Это было бы лучшим решением.

– Что сейчас следует предпринять украинским властям? Как вы думаете, бойкот Игр - это все еще вариант?



– Последнее слово в этом вопросе будет за первыми лицами страны. Я убеждена, что они примут правильное решение.

– Вы даже не допускаете мысли о том, что можете пропустить Игры?



– Конечно, допускаю. Если только власти нашей страны решат, что нам нужно бойкотировать соревнования, я соглашусь с этим решением и поддержу его.

– Недавно заместитель министра спорта Украины Андрей Чесноков заявил о том, что в принятии решения будут участвовать и сами спортсмены. Вас уже спрашивали о вашем мнении?



– Пока нет, но я думаю, что это произойдет, потому что правительство относится к этому очень серьезно. Я прислушаюсь к мнению большинства и, высказывая свое мнение, буду учитывать и мысли других спортсменов, не только теннисистов.

– Что это означает?



– Как теннисисты, мы не хотим играть против россиян, но нужно помнить, что в контексте Олимпийских игр мы находимся в совершенно иной ситуации, нежели представители других видов спорта. У нас каждый год проводится четыре турнира Grand Slam, и поэтому Олимпиада для нас не столь важна. Другие спортсмены тренируются четыре года, думая только об Олимпиаде. Для них этот старт может стать самым важным в карьере. Поэтому я сторонник решения, что Украина должна выставить на Игры свою самую сильную команду, а россияне и белорусы пусть смотрят соревнования по телевизору.

– Не кажется ли вам абсурдным вариант, что спортсмены из страны-агрессора могут выступить на Играх, а украинцы - нет.



– Именно поэтому я очень надеюсь, что россияне и белорусы, которые претендуют на участие в Играх в статусе нейтральных спортсменов, в знак солидарности со своими соотечественниками бойкотируют это мероприятие. Так будет лучше для всех.

Мне действительно трудно говорить хорошо о спортсменах из этих стран, но в данном случае я держу пальцы скрещенными, чтобы они оказались настоящими патриотами и поддержали всех своих соотечественников, которые не могут побороться за путевку в Париж.

– Чувствуете ли вы поддержку других стран?



– В первую очередь хочу поблагодарить польский народ. То, что вы делаете для нашей страны и наших людей - просто удивительно. Я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь отплатить за такую поддержку.