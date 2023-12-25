Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. Леся ЦУРЕНКО: «Надеюсь, россияне будут патриотами и откажутся от Олимпиады»
Теннис
25 декабря 2023, 05:08 | Обновлено 25 декабря 2023, 16:40
1481
0

Леся ЦУРЕНКО: «Надеюсь, россияне будут патриотами и откажутся от Олимпиады»

Украинская теннисистка прокомментировала допуск россиян и белорусов на ОИ-2024

25 декабря 2023, 05:08 | Обновлено 25 декабря 2023, 16:40
1481
0
Леся ЦУРЕНКО: «Надеюсь, россияне будут патриотами и откажутся от Олимпиады»
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

34-летняя украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 31) в большом интервью поделилась мыслями о допуске сборных россии и беларуси на Олимпийские игры 2024 в Париже (Франция) под нейтральным флагом:

– Как вы отреагировали на недавнее решение МОК допустить россиян и белорусов к участию в Играх при соблюдении ряда условий?

– Я не согласна с этим решением. Оно попросту шокирует и совершенно иррационально. Я уже могу сказать, что это будут самые мрачные Олимпийские игры, которые я могу вспомнить. Я не могу получать удовольствие от спортивных соревнований, когда в моей стране гибнут люди, а политики, в то же время, считают, что нет ничего плохого в том, что спортсмены из страны-агрессора продвигают свою страну на международной арене. Ведь очевидно, что российские и белорусские спортсмены, вернувшись с Олимпиады в свои страны, снова будут чествоваться как герои и выступать на митингах в поддержку войны.

– Вы не утратили веру в смысл своей борьбы против участия россиян и белорусов в спортивных соревнованиях?

– Руководство WTA уже два года пытается донести до меня, что разрешать спортсменам из страны, ведущей агрессивную войну, участвовать в спортивных соревнованиях - это не так уж и плохо. Поэтому само решение МОК меня не удивило. Однако я буду продолжать рассказывать о том, почему это плохая идея.

– Вы не согласны с аргументами, что спортсмены не должны нести ответственность за действия политиков?

– На мой взгляд, мир в таких ситуациях должен быть солидарен и показать, что он не согласен с войной. Сейчас так много говорят о мире во всем мире, но когда нужно действовать, людям не хватает решимости. В конце концов, в моей стране каждый день гибнет множество людей, военных и гражданских. Кроме того, россия не собирается останавливаться, и, более того, постоянно звучат угрожающие заявления в адрес стран Балтии и, например, Польши. Разрешение россиянам и белорусам принять участие в Играх - это полное недоразумение.

– Что, по вашему, может произойти на Олимпийских играх?

– Наши страны находятся в состоянии войны, и Украина борется за сохранение своего существования. Я не могу представить себе, как можно притворяться, что в такой ситуации ничего не происходит. Не думаю, что кто-то из наших спортсменов согласится находиться в одной комнате ожидания со спортсменами из россии или беларуси. Не говоря уже о непосредственном соперничестве.

– Означает ли это, что вы опасаетесь актов насилия и провокаций между русскими и украинцами?

– Никто не знает, что может произойти. Для меня тема войны до сих пор очень болезненна. Даже один только вид российского флага причиняет мне боль и навевает самые страшные воспоминания. Не каждый поймет то, что сейчас переживаем мы, украинцы. У каждого из нас есть кто-то, кто погиб на войне. Война изменила жизнь каждого.

– Опасаетесь ли вы провокаций?

– Между прочим, в этом году уже было подобное. Например, с этим столкнулась Катерина Байндл во время матча Открытого чемпионата Австралии против Камиллы Рахимовой. Во время этого и других матчей с участием россиянок на трибунах было много их соотечественников с флагами, некоторые пользовались возможностью продемонстрировать свою поддержку владимиру путину. Мне это кажется бесчеловечным, но многие болельщики смотрели этот матч в футболках с изображением путина.

Организаторы полностью проигнорировали это. Помимо политических соображений, это очень большая проблема для самих игроков. Я уже говорил о том, как российские символы влияют на нас. В таких условиях очень сложно сконцентрироваться.

– Некоторые могут возразить, что, как профессиональные спортсмены, вы должны быть готовы к подобным действиям фанатов.

– Проблема в том, что у каждого из нас есть свои страшные истории, связанные с войной. Кто-то потерял семью, кто-то друзей, а у кого-то обстреляли дом или родной город. Эти раны до сих пор живы и очень болезненны. Перед лицом таких сильных эмоций невозможно просто сконцентрироваться на спорте. Здесь уже не идет речь о простом давлении.

– Вы лично сталкивались с этим?

– В 2022 году я играла на нескольких турнирах, где на трибунах развевались российские флаги, и это приводило меня в ярость. Помню, что вместо того, чтобы сосредоточиться на играх, я бегала к организаторам, чтобы они что-то с этим сделали.

– Вы опасаетесь, что это снова произойдет в Париже?

– Я убеждена, что нечто подобное произойдет. Фактически, это может стать главной темой этих Игр, затмив спортивную борьбу. Поймите меня правильно - для украинских спортсменов эмблемы, связанные с россией, - это точка возгорания, которая делает все остальное вокруг неважным.

– Но, тем не менее, именно теннис МОК показывает как пример для всех, кто сомневается в целесообразности допуска россиян и белорусов к соревнованиям.

– Я знаю эту их позицию, и она ранит меня больше всего. Это полная чушь.

– В этом году вы снялись с матча против белоруски Арины Соболенко, потому что эмоции перед игрой зашкаливали.

– Это была сложная ситуация, но она скорее стала результатом неприятного разговора с руководством WTA-тура. Я услышала, что пропаганда войны - это всего лишь ерунда. Что никто не будет исключен из Тура, несмотря на его политические взгляды.

Эти слова меня ужасно потрясли. Я услышала их буквально за несколько минут до матча с Соболенко и после этого я не могла выйти на корт. Более того, после этого инцидента у меня начались проблемы со здоровьем. Но помимо всего этого было еще нечто, что меня сильно беспокоило.

– Что именно?

– Я понимала, что после каждого такого матча глава МОК Томас Бах может упомянуть меня в качестве примера того, что украинцы не испытывают проблем в соревнованиях против россиян на крупных турнирах. Эта мысль преследовала меня на протяжении всего сезона, и я была уверена, что нечто подобное может произойти. Я не хотела - против своей воли - становиться частью этой борьбы. Я избежала этого только потому, что отказалась от игры. В конце концов, именно Катерина Байндл была официально упомянута в качестве положительного примера. Бах использовал ее имя и заявил, что якобы она не была против такого соперничества.

– Правильно ли я понимаю, что если на Олимпийских играх вам бы пришлось столкнуться со спортсменом из россии, вы бы отказались выходить на корт?

– Я считаю, что наши страны не должны выступать на одних и тех же Олимпийских играх. Война все еще продолжается, и я прекрасно знаю об этом. Бомбы по-прежнему падают на мою страну. Кто-то должен подумать о том, каково это - видеть русских счастливыми. Когда я выхожу на корт с представителем россии, я никогда не знаю, что может произойти.

– Вам не достаточно заверений в том, что россияне и белорусы не будут выступать под своим флагом и что никому из присутствующих на Играх не будет позволено высказывать поддержку войне?

– Трудно ожидать, что официальные структуры будут следить за каждым болельщиком, который придет в цветах россии. Совершенно очевидно, что люди будут использовать такой повод для выражения своих взглядов.

– У вас есть какое-нибудь предложение?

– Я надеюсь, что в контексте Игр в Париже россияне поведут себя как настоящие патриоты и не будут соглашаться соревноваться под нейтральным флагом. Я очень надеюсь, что в этом случае честь и гордость за страну станут для них не просто лозунгом. Я не хочу видеть их на Олимпиаде, поэтому скрестила пальцы именно за такой сценарий. Надеюсь, что все российские спортсмены проявят солидарность с теми, кого уже точно не будет на Играх и даже не будут пытаться принять участие в квалификации.

– Недавно с подобным заявлением выступил двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов. Вы правда думаете, что по его стопам пойдут другие спортсмены?

– Если они так любят свою страну, то должны пожертвовать собой и отказаться от поездки на Олимпиаду. Это было бы лучшим решением.

– Что сейчас следует предпринять украинским властям? Как вы думаете, бойкот Игр - это все еще вариант?

– Последнее слово в этом вопросе будет за первыми лицами страны. Я убеждена, что они примут правильное решение.

– Вы даже не допускаете мысли о том, что можете пропустить Игры?

– Конечно, допускаю. Если только власти нашей страны решат, что нам нужно бойкотировать соревнования, я соглашусь с этим решением и поддержу его.

– Недавно заместитель министра спорта Украины Андрей Чесноков заявил о том, что в принятии решения будут участвовать и сами спортсмены. Вас уже спрашивали о вашем мнении?

– Пока нет, но я думаю, что это произойдет, потому что правительство относится к этому очень серьезно. Я прислушаюсь к мнению большинства и, высказывая свое мнение, буду учитывать и мысли других спортсменов, не только теннисистов.

– Что это означает?

– Как теннисисты, мы не хотим играть против россиян, но нужно помнить, что в контексте Олимпийских игр мы находимся в совершенно иной ситуации, нежели представители других видов спорта. У нас каждый год проводится четыре турнира Grand Slam, и поэтому Олимпиада для нас не столь важна. Другие спортсмены тренируются четыре года, думая только об Олимпиаде. Для них этот старт может стать самым важным в карьере. Поэтому я сторонник решения, что Украина должна выставить на Игры свою самую сильную команду, а россияне и белорусы пусть смотрят соревнования по телевизору.

– Не кажется ли вам абсурдным вариант, что спортсмены из страны-агрессора могут выступить на Играх, а украинцы - нет.

– Именно поэтому я очень надеюсь, что россияне и белорусы, которые претендуют на участие в Играх в статусе нейтральных спортсменов, в знак солидарности со своими соотечественниками бойкотируют это мероприятие. Так будет лучше для всех.

Мне действительно трудно говорить хорошо о спортсменах из этих стран, но в данном случае я держу пальцы скрещенными, чтобы они оказались настоящими патриотами и поддержали всех своих соотечественников, которые не могут побороться за путевку в Париж.

– Чувствуете ли вы поддержку других стран?

– В первую очередь хочу поблагодарить польский народ. То, что вы делаете для нашей страны и наших людей - просто удивительно. Я не знаю, сможем ли мы когда-нибудь отплатить за такую поддержку.

По теме:
Марино ПУШИЧ: «Шахтер – не цирковая команда»
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 760 оккупантов, 19 танков и 31 ББМ
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 800 окупантов, 4 танка и 28 артсистем
Олимпийские игры 2024 Леся Цуренко дисквалификация беларуси дисквалификация россии российско-украинская война
Источник Большой теннис Украины
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Зачем Украине наказывать украинцев?». МОК не боится бойкота Олимпиады
Олимпийские игры | 23 декабря 2023, 18:11 5
«Зачем Украине наказывать украинцев?». МОК не боится бойкота Олимпиады
«Зачем Украине наказывать украинцев?». МОК не боится бойкота Олимпиады

Томас Бах считает, что Украина будет представлена на Играх

ФОТО. Как это возможно? Волейбол на глазах Зинченко с Ливерпулем оправдан
Футбол | 25 декабря 2023, 04:04 3
ФОТО. Как это возможно? Волейбол на глазах Зинченко с Ливерпулем оправдан
ФОТО. Как это возможно? Волейбол на глазах Зинченко с Ливерпулем оправдан

23 декабря «Арсенал» сыграл вничью со «скаузерами» в матче 18-го тура АПЛ

Александр БАБИЧ: «Шахтер не соответствует уровню Лиги чемпионов»
Футбол | 25.12.2023, 13:23
Александр БАБИЧ: «Шахтер не соответствует уровню Лиги чемпионов»
Александр БАБИЧ: «Шахтер не соответствует уровню Лиги чемпионов»
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Футбол | 25.12.2023, 11:39
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Анчелотти принял важное решение, которое явно не понравится Лунину
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
Футбол | 24.12.2023, 17:39
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
Как сыграл Мудрик? Стала известна оценка Михаила за матч с Вулверхэмптоном
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
ВИДЕО. В стиле Роналду. Сын Месси оформил гол бисиклетой за Интер Майами
25.12.2023, 04:48 3
Футбол
Артета оценил матч с Ливерпулем, в котором Зинченко позволил забить Салаху
Артета оценил матч с Ливерпулем, в котором Зинченко позволил забить Салаху
24.12.2023, 00:20
Футбол
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
24.12.2023, 00:30
Бокс
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
Случайность или наказание? Чемпионы Италии кинули наставника после фиаско
24.12.2023, 21:50 4
Футбол
Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова
Стало известно, за сколько Жирона готова отпустить Цыганкова
24.12.2023, 16:35 45
Футбол
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
Будет играть против Довбика, Цыганкова? Гранд Ла Лиги нацелился на Судакова
25.12.2023, 06:10 40
Футбол
Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
Эффект футбола. Как ФК Жирона меняет экономику всего города?
24.12.2023, 11:35 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем