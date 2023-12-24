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Англия
24 декабря 2023, 19:25 | Обновлено 24 декабря 2023, 19:26
1992
2

ФОТО. Найдите разницу. Ливерпуль не реализовал выход 5 в 1, а Челси – 3 в 0

Кошмарная реализация 100% моментов в АПЛ

24 декабря 2023, 19:25 | Обновлено 24 декабря 2023, 19:26
1992
2
ФОТО. Найдите разницу. Ливерпуль не реализовал выход 5 в 1, а Челси – 3 в 0
Getty Images/Global Images Ukraine. Рахим Стерлинг

24 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «волков».

На 32-й минуте лондонцы вышли 3 в 0 (оставался только 1 голкипер хозяев). С мячом был Рахим Стерлинг, который пожадничал и пробил во вратаря. В итоге момент реализовать не получилось.

23 декабря атака «Ливерпуля» совершили невероятный фейл, не реализовав момент с выходом 5 в 1. После передачи Мохамеда Салаха пробил Трент Александер-Арнольд, однако попал в перекладину.

Видеообзор матча Челси – Вулверхэмптон – 2:1

Видеообзор матча Ливерпуль – Арсенал – 1:1

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Источник Sport.ua
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vruthiy-112
Помилка Почеттіно,  що Мудрик не вийшов в основі.!!! Головний тренер повинен ще і думати, а не понти колотити.!!!
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0
AK.228
Лохі😂😂
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-3
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