ФОТО. Найдите разницу. Ливерпуль не реализовал выход 5 в 1, а Челси – 3 в 0
Кошмарная реализация 100% моментов в АПЛ
24 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Вулверхэмптон» и «Челси». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «волков».
На 32-й минуте лондонцы вышли 3 в 0 (оставался только 1 голкипер хозяев). С мячом был Рахим Стерлинг, который пожадничал и пробил во вратаря. В итоге момент реализовать не получилось.
23 декабря атака «Ливерпуля» совершили невероятный фейл, не реализовав момент с выходом 5 в 1. После передачи Мохамеда Салаха пробил Трент Александер-Арнольд, однако попал в перекладину.
Видеообзор матча Челси – Вулверхэмптон – 2:1
Видеообзор матча Ливерпуль – Арсенал – 1:1
Spot the Difference 🤣🤣🤣🤣🤣#WolChe #LIVARS #Chelsea #Liverpool #Anfield #ChelseaFC #LiverpoolFC #EPL #PremierLeague pic.twitter.com/KwvLVWVl1V— UTD Janty (@UtdJanty) December 24, 2023
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