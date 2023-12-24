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  4. «Гуцуляк стучится в дверь сборной». Ребров звонил Максимову
Чемпионат Европы
24 декабря 2023, 13:22 |
1169
1

«Гуцуляк стучится в дверь сборной». Ребров звонил Максимову

Вячеслав Фридман считает, что игрок «Днепра-1» вполне может претендовать на вызов в сборную

24 декабря 2023, 13:22 |
1169
1
«Гуцуляк стучится в дверь сборной». Ребров звонил Максимову
СК Днепр-1. Алексей Гуцуляк

Коммерческий директор «Днепра-1» Вячеслав Фридман считает, что Алексей Гуцуляк вполне может претендовать на вызов в национальную сборную Украины.

– Кто, на Ваш взгляд, из игроков «Днепра-1», кроме Сватка и Пихаленка, стучится в двери сборной?

– Гуцуляк точно стучится. Он однозначно игрок сборной. Знаем, что Ребров интересуется Алексеем, звонил Максимову. Ну взял бы и пригласил его на сборы, посмотрел бы на него в деле. Пусть бы там, на тренировках, посоревновались с Зубковым, и тренеры увидели, кто из них выглядит сильнее. А вообще, думаю, игра, которую «Днепр-1» показывал, заслуживает того, чтобы из нашей команды в сборную вызывалось больше людей.

В этом сезоне Алексей Гуцуляк провел 21 матч за «Днепр-1», отметившись 5 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Ранее сообщалось, что им интересуется «Динамо».

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Вячеслав Фридман Алексей Гуцуляк Днепр-1 сборная Украины по футболу Сергей Ребров Юрий Максимов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Украинский футбол
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u6464u
Гравці які зганьбилися в еврокубках установивши антирекорд еврокубків у збірну , у вас з розумом все гаразд )))
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