«Он станет очень важным игроком». Почеттино рассказал о потенциале Мудрика

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от игры 22-летнего вингера «синих» Михаила Мудрика.

«Он фантастический парень, и он хороший человек. Мудрик очень честный и очень надежный, а также очень искренний парень. Я доверяю ему как человеку.

Он знает, что ему нужно продолжать совершенствоваться. Он еще молод и собирается развиваться, потому что у него есть большой потенциал. Он игрок, очень хорошо справляющийся со своим развитием, чем мы и довольны. Наверное, со временем он станет очень важным игроком. Он уже является хорошим футболистом, который прогрессирует», – сказал Почеттино.

Михаил Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» 17 матчей, забил три гола и отдал одну передачу.

Сегодня, 24 декабря, «Челси» проведет выездной матч 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».