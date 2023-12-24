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  4. «Он станет очень важным игроком». Почеттино рассказал о потенциале Мудрика
Англия
24 декабря 2023, 12:02 |
1392
1

«Он станет очень важным игроком». Почеттино рассказал о потенциале Мудрика

Главный тренер «Челси» – об украинском вингере

24 декабря 2023, 12:02 |
1392
1
«Он станет очень важным игроком». Почеттино рассказал о потенциале Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Почеттино и Мудрик

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино поделился впечатлениями от игры 22-летнего вингера «синих» Михаила Мудрика.

«Он фантастический парень, и он хороший человек. Мудрик очень честный и очень надежный, а также очень искренний парень. Я доверяю ему как человеку.

Он знает, что ему нужно продолжать совершенствоваться. Он еще молод и собирается развиваться, потому что у него есть большой потенциал. Он игрок, очень хорошо справляющийся со своим развитием, чем мы и довольны. Наверное, со временем он станет очень важным игроком. Он уже является хорошим футболистом, который прогрессирует», – сказал Почеттино.

Михаил Мудрик провел в этом сезоне за «Челси» 17 матчей, забил три гола и отдал одну передачу.

Сегодня, 24 декабря, «Челси» проведет выездной матч 18-го тура АПЛ против «Вулверхэмптона».

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Маурисио Почеттино Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Челси
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Комментарии 1
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Octopus
У меня до сих пор о Мудрике нету какого-либо однозначного мнения. То он играет как последний вася, пас не может на метр отдать, то выдает эпизодами гениальную игру, обыгрывает по три человека за раз, то ходит пешком, то летает как на велосипеде всех облетает, то стоит как обосранный, то лезет драться и защищать игроков своей команды с такой энергией. Непонятно до сих пор станет он великим игроком, или придется скоро играть в Ингульце. Очень странный он, Мудрик ))
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