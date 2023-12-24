«За ним следит Бавария». В Испании оценили игру Цыганкова и Довбика

Испанское издание AS оценило игру лидеров испанской «Жироны» Виктора Цыганкова и Артема Довбика.

«Жирона» приобрела Цыганкова всего за 5 миллионов евро. Это цена, о которой уже можно забыть. У украинца контракт с клубом до лета 2027 года и за ним следит мюнхенская «Бавария».

Артем Довбик – это украинский гигант, он стал самым дорогим приобретением в истории клуба. Украинец лучший бомбардир команды с 11 голами», – пишут журналисты AS.

Ранее Transfermarkt обновил цены на игроков Ла Лиги. Довбик и Цыганков подорожали в цене.