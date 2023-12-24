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Чемпионат Португалии
Визела
23.12.2023 17:30 – FT 0 : 0
Морейренсе
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Португалия
24 декабря 2023, 06:55 |
66
0

Чемпионат Португалии. Виктория Витории, ничья Визелы и Морейренсе

Закончились два матча в Португалии

24 декабря 2023, 06:55 |
66
0
Чемпионат Португалии. Виктория Витории, ничья Визелы и Морейренсе
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись два матча чемпионата Португалии. В них обоих был забит только один гол – «Витория Гимарайнш» минимально одолела «Риу Аве». «Визела» и «Морейренсе» голов не забивали.

Чемпионат Португалии. 15 тур

Визела – Морейренсе – 0:0

Витория Г – Риу Аве – 1:0

Гол: Тиагу Силва, 63, пен

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Источник Sport.ua
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