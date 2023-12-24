Чемпионат Португалии. Виктория Витории, ничья Визелы и Морейренсе

Состоялись два матча чемпионата Португалии. В них обоих был забит только один гол – «Витория Гимарайнш» минимально одолела «Риу Аве». «Визела» и «Морейренсе» голов не забивали.

Чемпионат Португалии. 15 тур

Визела – Морейренсе – 0:0

Витория Г – Риу Аве – 1:0

Гол: Тиагу Силва, 63, пен

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