23.12.2023 17:30 – FT 0 : 0
Португалия24 декабря 2023, 06:55 |
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Чемпионат Португалии. Виктория Витории, ничья Визелы и Морейренсе
Закончились два матча в Португалии
24 декабря 2023, 06:55 |
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Состоялись два матча чемпионата Португалии. В них обоих был забит только один гол – «Витория Гимарайнш» минимально одолела «Риу Аве». «Визела» и «Морейренсе» голов не забивали.
Чемпионат Португалии. 15 тур
Визела – Морейренсе – 0:0
Витория Г – Риу Аве – 1:0
Гол: Тиагу Силва, 63, пен
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