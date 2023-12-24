Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. София Причина стала арбитром ФИФА
Другие новости
24 декабря 2023, 05:03 | Обновлено 24 декабря 2023, 05:34
283
0

София Причина стала арбитром ФИФА

Теперь она будет иметь право обслуживать международные матчи

24 декабря 2023, 05:03 | Обновлено 24 декабря 2023, 05:34
283
0
София Причина стала арбитром ФИФА
УАФ. София Причина

Как сообщил телеграмм-канал УПЛ ТВ, украинская футбольная арбитр София Причина получила статус арбитра ФИФА. Это произошло после того, как она успешно сдала тест по английскому языку.

Теперь Причина имеет право обслуживать международные матчи между клубами и сборными.

В карьере Софии Причины есть только один поединок в высшем футбольном дивизионе Украины среди мужчин – она отсудила игру «Заря» – ЛНЗ.

Кроме Причины, статус женщин-арбитров ФИФА в Украине имеют Екатерина Монзуль, Анастасия Романюк, Кристина Козорог, Людмила Тельбух, Екатерина Усова.

Причина стала известна после того, как ее во время матча толкнул уже экс-защитник «Полесья» Вадим Червак.

По теме:
ВИДЕО. 3 желтых, Морган похвалил. Как судила первая женщина в истории АПЛ?
Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)
Шахтера в Суперлиге не будет. Клуб выступил с официальным заявлением
ФИФА судьи (арбитры) УПЛ-ТВ София Причина
Источник УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа рискует против Валлина. Все будет зависеть от cтиля бокса британца
Бокс | 23 декабря 2023, 18:50 6
Джошуа рискует против Валлина. Все будет зависеть от cтиля бокса британца
Джошуа рискует против Валлина. Все будет зависеть от cтиля бокса британца

Отто может создать проблемы

Артета оценил матч с Ливерпулем, в котором Зинченко позволил забить Салаху
Футбол | 24 декабря 2023, 00:20 0
Артета оценил матч с Ливерпулем, в котором Зинченко позволил забить Салаху
Артета оценил матч с Ливерпулем, в котором Зинченко позволил забить Салаху

Наставник «Арсенала» прокомментировал поединок против «скаузеров»

ФОТО. Сын Андрея Шевченко дебютировал за молодежную команду Уотфорда
Футбол | 23.12.2023, 13:24
ФОТО. Сын Андрея Шевченко дебютировал за молодежную команду Уотфорда
ФОТО. Сын Андрея Шевченко дебютировал за молодежную команду Уотфорда
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
Футбол | 23.12.2023, 23:06
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
Бокс | 23.12.2023, 21:55
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги
Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги
22.12.2023, 19:01 19
Футбол
ФОТО. Месси передал Залужному футболку со своим автографом
ФОТО. Месси передал Залужному футболку со своим автографом
23.12.2023, 18:50 5
Война
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре
ВИДЕО. Украинский гол в Ла Лиге претендует на звание лучшего в декабре
22.12.2023, 19:31
Футбол
ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага
ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага
22.12.2023, 07:40 12
Теннис
Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
22.12.2023, 18:04 2
Футбол
ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
23.12.2023, 00:41 3
Футбол
Источник: футболистам команды УПЛ пришли повестки
Источник: футболистам команды УПЛ пришли повестки
22.12.2023, 19:15 9
Футбол
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
23.12.2023, 08:10 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем