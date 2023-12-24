София Причина стала арбитром ФИФА

Как сообщил телеграмм-канал УПЛ ТВ, украинская футбольная арбитр София Причина получила статус арбитра ФИФА. Это произошло после того, как она успешно сдала тест по английскому языку.

Теперь Причина имеет право обслуживать международные матчи между клубами и сборными.

В карьере Софии Причины есть только один поединок в высшем футбольном дивизионе Украины среди мужчин – она отсудила игру «Заря» – ЛНЗ.

Кроме Причины, статус женщин-арбитров ФИФА в Украине имеют Екатерина Монзуль, Анастасия Романюк, Кристина Козорог, Людмила Тельбух, Екатерина Усова.

Причина стала известна после того, как ее во время матча толкнул уже экс-защитник «Полесья» Вадим Червак.