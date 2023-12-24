Лутон Таун – Ньюкасл – 1:0. Сенсационное поражение сорок. Видео гола
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Состоялся поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором один из аутсайдеров – «Лутон Таун» – принимал «Ньюкасл», команду с большими амбициями.
Игра окончилась сенсацией. Хозяева забили один гол и сумели удержать победный счёт. Эта победа дала им надежду, что в случае победы в перенесенном матче команда избежит зоны вылета.
«Ньюкасл» явно находится в кризисе, поражение стало для него третьим в последних пяти матчах.
Английская Премьер-лига. 18 тур
Лутон Таун – Ньюкасл – 1:0
Гол: Таунсенд, 25
События матча
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