Лутон Таун – Ньюкасл – 1:0. Сенсационное поражение сорок. Видео гола

Состоялся поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором один из аутсайдеров – «Лутон Таун» – принимал «Ньюкасл», команду с большими амбициями.

Игра окончилась сенсацией. Хозяева забили один гол и сумели удержать победный счёт. Эта победа дала им надежду, что в случае победы в перенесенном матче команда избежит зоны вылета.

«Ньюкасл» явно находится в кризисе, поражение стало для него третьим в последних пяти матчах.

Английская Премьер-лига. 18 тур

Лутон Таун – Ньюкасл – 1:0

Гол: Таунсенд, 25

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