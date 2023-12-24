Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лутон Таун – Ньюкасл – 1:0. Сенсационное поражение сорок. Видео гола
Чемпионат Англии
Лутон Таун
23.12.2023 17:00 – FT 1 : 0
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
24 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 24 декабря 2023, 02:10
60
0

Лутон Таун – Ньюкасл – 1:0. Сенсационное поражение сорок. Видео гола

Смотрите видеообзор матча 18 тура АПЛ

24 декабря 2023, 01:20 | Обновлено 24 декабря 2023, 02:10
60
0
Лутон Таун – Ньюкасл – 1:0. Сенсационное поражение сорок. Видео гола
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся поединок 18-го тура Английской Премьер-лиги, в котором один из аутсайдеров – «Лутон Таун» – принимал «Ньюкасл», команду с большими амбициями.

Игра окончилась сенсацией. Хозяева забили один гол и сумели удержать победный счёт. Эта победа дала им надежду, что в случае победы в перенесенном матче команда избежит зоны вылета.

«Ньюкасл» явно находится в кризисе, поражение стало для него третьим в последних пяти матчах.

Английская Премьер-лига. 18 тур

Лутон Таун – Ньюкасл – 1:0

Гол: Таунсенд, 25

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

События матча

25’
ГОЛ ! Мяч забил Андрос Таунсенд (Лутон Таун).
По теме:
Вулверхэмптон – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Артета оценил матч с Ливерпулем, в котором Зинченко позволил забить Салаху
Экстралига. Кардинал в гостях обыграл in.IT
Ньюкасл Лутон Таун Английская Премьер-лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
Бокс | 23 декабря 2023, 23:55 0
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер
Где смотреть онлайн бои Джошуа − Валлин, Уайлдер − Паркер

Смотрите вечером 23 декабря большое шоу бокса в саудовском Эр-Рияде

Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
Бокс | 23 декабря 2023, 21:55 5
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда
Дюбуа нокаутировал Миллера за 10 сек до конца последнего 10-го раунда

В саудовском Эр-Рияде на Kingdom Arena продолжается большое шоу бокса

Уайлдер возвращается боем с Паркером. Взрывоопасная встреча для обоих
Бокс | 23.12.2023, 18:35
Уайлдер возвращается боем с Паркером. Взрывоопасная встреча для обоих
Уайлдер возвращается боем с Паркером. Взрывоопасная встреча для обоих
ВИДЕО. «Он переходит в Арсенал». Уоррен неудачно пошутил над Роналду?
Футбол | 24.12.2023, 00:44
ВИДЕО. «Он переходит в Арсенал». Уоррен неудачно пошутил над Роналду?
ВИДЕО. «Он переходит в Арсенал». Уоррен неудачно пошутил над Роналду?
В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
Футбол | 23.12.2023, 08:30
В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
Стало известно условие, при котором Барселона подпишет Виктора Цыганкова
22.12.2023, 09:00 6
Футбол
Манчестер Сити – клубный чемпион мира 2023
Манчестер Сити – клубный чемпион мира 2023
22.12.2023, 21:53 6
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
22.12.2023, 01:07
Футбол
Шахтера в Суперлиге не будет. Клуб выступил с официальным заявлением
Шахтера в Суперлиге не будет. Клуб выступил с официальным заявлением
22.12.2023, 11:33 10
Футбол
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
23.12.2023, 08:10 5
Футбол
ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага
ФОТО. Уроженка москвы сыграет на Australian Open в цветах украинского флага
22.12.2023, 07:40 12
Теннис
Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
22.12.2023, 00:30 8
Футбол
ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала
ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала
22.12.2023, 11:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем