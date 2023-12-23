ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери

19-летний вингер «Шахтера» Эгиналдо после завершения всех матчей «горняков» в текущем календарном году вернулся на родину – в Бразилию.

Накануне футболист выложил видео, на котором видно, как он ведет свою маму в специально купленный им для нее новый дом, который расположен в родном для Эгиналдо городке Монсан штата Мараньян.

«Вчера я смог выполнить свое обещание – подарить новый дом моей королеве, мне остается только поблагодарить Бога за все, что он сделал и делает в моей жизни», - написал Эгиналдо.

Известно, что отец Эгиналдо не дожил до момента, когда в карьере его сына наметился стремительный рост. Он скончался в конце февраля минувшего года от сердечного приступа.

Эгиналдо родился и вырос в сельской местности, и с юных лет научился работать в поле вместе со своими родителями, которые сажали кукурузу, маниок и держали несколько голов крупного рогатого скота в Монсане.

В «Шахтер» Эгиналдо перешел летом 2023 года из «Васко да Гама» за 3,5 миллиона евро и с тех пор провел за команду 9 официальных матчей (1 гол).