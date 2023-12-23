Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
Украина. Премьер лига
23 декабря 2023, 23:06 |
1127
1

ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери

Эгиналдо менее полугода назад присоединился к «горнякам»

23 декабря 2023, 23:06 |
1127
1
ВИДЕО. Выполнил обещание. Молодой талант Шахтера купил новый дом для матери
shakhtar.com. Эгиналдо

19-летний вингер «Шахтера» Эгиналдо после завершения всех матчей «горняков» в текущем календарном году вернулся на родину – в Бразилию.

Накануне футболист выложил видео, на котором видно, как он ведет свою маму в специально купленный им для нее новый дом, который расположен в родном для Эгиналдо городке Монсан штата Мараньян.

«Вчера я смог выполнить свое обещание – подарить новый дом моей королеве, мне остается только поблагодарить Бога за все, что он сделал и делает в моей жизни», - написал Эгиналдо.

Известно, что отец Эгиналдо не дожил до момента, когда в карьере его сына наметился стремительный рост. Он скончался в конце февраля минувшего года от сердечного приступа.

Эгиналдо родился и вырос в сельской местности, и с юных лет научился работать в поле вместе со своими родителями, которые сажали кукурузу, маниок и держали несколько голов крупного рогатого скота в Монсане.

В «Шахтер» Эгиналдо перешел летом 2023 года из «Васко да Гама» за 3,5 миллиона евро и с тех пор провел за команду 9 официальных матчей (1 гол).

По теме:
ФОТО. Андрей Лунин вместе с женой и сыном наслаждается выходными
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
Велодром вместо пустыни: как Обамеянг возрождает карьеру
Эгиналдо Шахтер Донецк Бразилия выбор редакции lifestyle
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Сын Андрея Шевченко дебютировал за молодежную команду Уотфорда
Футбол | 23 декабря 2023, 13:24 11
ФОТО. Сын Андрея Шевченко дебютировал за молодежную команду Уотфорда
ФОТО. Сын Андрея Шевченко дебютировал за молодежную команду Уотфорда

Кристиан вышел на замену в матче турнира Hertfordshire Senior Cup

Рождественские чемпионы. Арсенал с Зинченко сыграл вничью с Ливерпулем
Футбол | 23 декабря 2023, 21:23 15
Рождественские чемпионы. Арсенал с Зинченко сыграл вничью с Ливерпулем
Рождественские чемпионы. Арсенал с Зинченко сыграл вничью с Ливерпулем

Поединок на «Энфилде» запомнился сумасшедшими эмоциями и плохой реализацией

ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
Футбол | 23.12.2023, 00:41
ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
Ливерпуль – Арсенал – 1:1. Как Зинченко пропустил Салаха. Видео голов
Футбол | 23.12.2023, 21:51
Ливерпуль – Арсенал – 1:1. Как Зинченко пропустил Салаха. Видео голов
Ливерпуль – Арсенал – 1:1. Как Зинченко пропустил Салаха. Видео голов
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Футбол | 23.12.2023, 08:10
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Довбик и Цыганков обрушили коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге в 312 раз
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Игорь Нестеренко
А українці приходять до своїх батьків у трунах!  Руде чмо Ахмєтов правильно розставляє акценти
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги
Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги
22.12.2023, 19:01 19
Футбол
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
21.12.2023, 16:53 8
Футбол
ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
21.12.2023, 20:48 5
Футбол
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
22.12.2023, 12:00 18
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
22.12.2023, 01:07
Футбол
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
22.12.2023, 03:35 2
Футзал
Новый тренер Ворсклы определяется со своими помощниками
Новый тренер Ворсклы определяется со своими помощниками
21.12.2023, 16:20 2
Футбол
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
21.12.2023, 22:01 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем