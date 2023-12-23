Суперассист Арнаутовича. Интер обыграл Лечче и оторвался от Юве на 4 очка

23 декабря состоялся матч 17-го тура Серии А между командами «Интер» и «Лечче». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри».

Голами за хозяев отличились Янн-Аурель Биссек (43) и Николо Барелла (78). На Бареллу суперассист пяткой отдал Марко Арнаутович.

На 84-й минуте Ламек Банда («Лечче») был удален с поля.

Сейчас у «Интера» 44 очка после 17 туров. Команда занимает первое место в таблице чемпионата Италии. У ближайшего преследователя «Ювентуса» на 4 пункта меньше.

В параллельном поединке «Верона» на своем поле выиграла у «Кальяри» 2:0.

Серия А. 17-й тур. 23 декабря

Интер – Лечче – 2:0

Голы: Биссек, 43, Барелла, 78

Удаление: Банда, 84

Верона – Кальяри – 2:0

Голы: Нгонге, 53, Джурич, 90

Удаление: Макоумбо, 52

Турнирная таблица Серии А