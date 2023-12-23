Суперассист Арнаутовича. Интер обыграл Лечче и оторвался от Юве на 4 очка
Игра завершилась со счетом 2:0
23 декабря состоялся матч 17-го тура Серии А между командами «Интер» и «Лечче». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу «нерадзурри».
Голами за хозяев отличились Янн-Аурель Биссек (43) и Николо Барелла (78). На Бареллу суперассист пяткой отдал Марко Арнаутович.
На 84-й минуте Ламек Банда («Лечче») был удален с поля.
Сейчас у «Интера» 44 очка после 17 туров. Команда занимает первое место в таблице чемпионата Италии. У ближайшего преследователя «Ювентуса» на 4 пункта меньше.
В параллельном поединке «Верона» на своем поле выиграла у «Кальяри» 2:0.
Серия А. 17-й тур. 23 декабря
Интер – Лечче – 2:0
Голы: Биссек, 43, Барелла, 78
Удаление: Банда, 84
Верона – Кальяри – 2:0
Голы: Нгонге, 53, Джурич, 90
Удаление: Макоумбо, 52
Турнирная таблица Серии А
Il 🎁 dei ragazzi per Natale 🎄⚫🔵— Inter (@Inter) December 23, 2023
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𝗧𝗨𝗧𝗧𝗔 𝗡𝗢𝗦𝗧𝗥𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) December 23, 2023
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