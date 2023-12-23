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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
23.12.2023 17:00 – FT 2 : 3
Борнмут
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Англия
23 декабря 2023, 21:15 |
574
0

Ноттингем Форест – Борнмут – 2:3. Хет-трик Соланке, победа Забарного. Обзор

Фрагменты яркого матча АПЛ

23 декабря 2023, 21:15 |
574
0
Ноттингем Форест – Борнмут – 2:3. Хет-трик Соланке, победа Забарного. Обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Борнмут в выездном матче АПЛ против Ноттингем Форест в ярком противостоянии победил со счетом 3:2 благодаря хет-трику Доминика Соланке, который решающий гол оформил на 95-й минуте.

При этом хозяева с 23-й минуте играли в меньшинстве. Защитник Илья Забарный отыграл полный матч.

Чемпионат Англии. 18-й тур

Ноттингем Форест – Борнмут 2:3
Голы: Эланга, 47, Вуд, 74 – Соланке, 51, 58, 90+5

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Крис Вуд (Ноттингем Форест).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Доминик Соланке (Борнмут).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Энтони Эланга (Ноттингем Форест).
23’
Вилли Боли (Ноттингем Форест) получает красную карточку.
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Борнмут Ноттингем Форест Илья Забарный видео голов и обзор чемпионат Англии по футболу Доминик Соланке
Источник Sport.ua
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