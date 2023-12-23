Борнмут в выездном матче АПЛ против Ноттингем Форест в ярком противостоянии победил со счетом 3:2 благодаря хет-трику Доминика Соланке, который решающий гол оформил на 95-й минуте.

При этом хозяева с 23-й минуте играли в меньшинстве. Защитник Илья Забарный отыграл полный матч.

Чемпионат Англии. 18-й тур

Ноттингем Форест – Борнмут 2:3

Голы: Эланга, 47, Вуд, 74 – Соланке, 51, 58, 90+5