Англия23 декабря 2023, 20:01 | Обновлено 23 декабря 2023, 20:07
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Кто получил 9.8? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в АПЛ
«Вишни» на выезде обыграли «Ноттингем Форест» со счетом 3:2
23 декабря 2023, 20:01 | Обновлено 23 декабря 2023, 20:07
1029
0
23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «вишен».
Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.
Лучшим игроком матча был признан автор хет-трика Доминик Соланке (9.8).
Оценки WhoScored за матч Ноттингем Форест – Борнмут – 3:2
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