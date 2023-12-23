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Англия
23 декабря 2023, 20:01 | Обновлено 23 декабря 2023, 20:07
1029
0

Кто получил 9.8? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в АПЛ

«Вишни» на выезде обыграли «Ноттингем Форест» со счетом 3:2

23 декабря 2023, 20:01 | Обновлено 23 декабря 2023, 20:07
1029
0
Кто получил 9.8? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «вишен».

Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

Лучшим игроком матча был признан автор хет-трика Доминик Соланке (9.8).

Оценки WhoScored за матч Ноттингем Форест – Борнмут – 3:2

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Илья Забарный Доминик Соланке Борнмут Ноттингем Форест Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу WhoScored
Источник Sport.ua
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