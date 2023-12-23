Кто получил 9.8? Стала известна оценка Забарного за матч Борнмута в АПЛ

23 декабря состоялся матч 18-го тура АПЛ между командами «Ноттингем Форест» и «Борнмут». Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «вишен».

Украинский защитник гостей Илья Забарный вышел на поле с первых минут и отыграл весь поединок.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 6.4 баллов.

Лучшим игроком матча был признан автор хет-трика Доминик Соланке (9.8).

Оценки WhoScored за матч Ноттингем Форест – Борнмут – 3:2