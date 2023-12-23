ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
Избранница Навина Малыша – Яна
20-летний украинский футболист киевского «Динамо» Навин Малыш женился.
Об этом сообщила пресс-служба «бело-синих»:
«Игрок Динамо Навин Малыш соединил узами брака свои отношения со своей любимой Яной.
Футбольный клуб Динамо поздравляет Навина и Яну с радостным и важным событием в их жизни», – подписано фото в Intsgram-аккаунте киевлян.
В сентябре 2023 года Навин дебютировал за первую команду «Динамо». В феврале стало известно о том, что Малыш подписал долгосрочный контракт с киевлянами.
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
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счастья молодым.