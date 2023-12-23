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Украина. Премьер лига
23 декабря 2023, 19:19 | Обновлено 23 декабря 2023, 19:21
3496
1

ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился

Избранница Навина Малыша – Яна

23 декабря 2023, 19:19 | Обновлено 23 декабря 2023, 19:21
3496
1
ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился
Instagram. Навин Малыш и его жена Яна

20-летний украинский футболист киевского «Динамо» Навин Малыш женился.

Об этом сообщила пресс-служба «бело-синих»:

«Игрок Динамо Навин Малыш соединил узами брака свои отношения со своей любимой Яной.

Футбольный клуб Динамо поздравляет Навина и Яну с радостным и важным событием в их жизни», – подписано фото в Intsgram-аккаунте киевлян.

В сентябре 2023 года Навин дебютировал за первую команду «Динамо». В феврале стало известно о том, что Малыш подписал долгосрочный контракт с киевлянами.

ФОТО. 20-летний украинский футболист Динамо женился

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Источник Sport.ua
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Gargantua
милая девушка.
счастья молодым.
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