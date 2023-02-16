Динамо переподписало двух талантливых тинейджеров

17-летний нападающий Матвей Пономаренко поставил свою подпись под долгосрочным соглашением с киевским «Динамо».

На зимнем сборе в Турции талантливый молодой форвард принял участие в двух матчах основной клубной команды «бело-синих». В первой половине нынешнего сезона он на правах аренды выступал за юношескую команду луганской «Зари», где забил 3 гола в 8-ми матчах.

Новый долгосрочным договор с ФК «Динамо» Киев заключил и универсальный игрок юношеского состава клуба Навин Малыш.

В осенней части сезона-2022/2023 он провел 15 матчей в составе команды «Динамо» Киев U-19, стал автором одного гола, реализовав пенальти.

Малыш, как и Пономаренко, в ходе зимней подготовки принимает участие в спаррингах основного состава «Динамо».