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Украина. Премьер лига
16 февраля 2023, 18:42 | Обновлено 16 февраля 2023, 18:55
1793
2

Динамо переподписало двух талантливых тинейджеров

Пономаренко и Малыш подписали долгосрочные контракты

16 февраля 2023, 18:42 | Обновлено 16 февраля 2023, 18:55
1793
2
Динамо переподписало двух талантливых тинейджеров
ФК Динамо Киев. Навин Малыш

17-летний нападающий Матвей Пономаренко поставил свою подпись под долгосрочным соглашением с киевским «Динамо».

На зимнем сборе в Турции талантливый молодой форвард принял участие в двух матчах основной клубной команды «бело-синих». В первой половине нынешнего сезона он на правах аренды выступал за юношескую команду луганской «Зари», где забил 3 гола в 8-ми матчах.

Новый долгосрочным договор с ФК «Динамо» Киев заключил и универсальный игрок юношеского состава клуба Навин Малыш.

В осенней части сезона-2022/2023 он провел 15 матчей в составе команды «Динамо» Киев U-19, стал автором одного гола, реализовав пенальти.

Малыш, как и Пономаренко, в ходе зимней подготовки принимает участие в спаррингах основного состава «Динамо».

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Матвей Пономаренко Динамо Киев Навин Малыш
Источник ФК Динамо Киев
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Gargantua
а Пашко?
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