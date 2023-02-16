Динамо переподписало двух талантливых тинейджеров
Пономаренко и Малыш подписали долгосрочные контракты
17-летний нападающий Матвей Пономаренко поставил свою подпись под долгосрочным соглашением с киевским «Динамо».
На зимнем сборе в Турции талантливый молодой форвард принял участие в двух матчах основной клубной команды «бело-синих». В первой половине нынешнего сезона он на правах аренды выступал за юношескую команду луганской «Зари», где забил 3 гола в 8-ми матчах.
Новый долгосрочным договор с ФК «Динамо» Киев заключил и универсальный игрок юношеского состава клуба Навин Малыш.
В осенней части сезона-2022/2023 он провел 15 матчей в составе команды «Динамо» Киев U-19, стал автором одного гола, реализовав пенальти.
Малыш, как и Пономаренко, в ходе зимней подготовки принимает участие в спаррингах основного состава «Динамо».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор перенесенного матча чемпионата Англии
Пидручный готов бойкотировать гонки