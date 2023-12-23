Велодром вместо пустыни: как Обамеянг возрождает карьеру

Многие эксперты утверждают, что Арсеналу, Барселоне и Челси требуется усиление в атаке. Интересно, что во всех этих клубах выступал Пьер-Эмерик Обамеянг, и все они от него отказались. Где-то габонец сам накосячил, в других случаях многое зависело не от него. Сейчас 34-летний нападающий выступает в составе Марселя, где не только возрождает карьеру, но и пытается заглушить критику, которой за последние несколько лет получил немало.

Обамеянг – человек с непростым характером. В дортмундской Боруссии его несколько раз отстраняли от команды из-за скандалов. Габонец расстался с немецким клубом в натянутых отношениях. При этом "шмели" смогли заработать на его продаже 64 млн евро. Столько за игрока заплатил Арсенал. Форвард провел хороший отрезок карьеры в Лондоне, дважды подряд забив по 22 гола за сезон в АПЛ. Но все резко закончилось после конфликта с главным тренером "канониров" Микелем Артетой. Обе стороны пошли на принцип и, в итоге, игроку пришлось уйти.

Так Обамеянг оказался в Барселоне. В каталонском клубе нападающий провел только полсезона, но хорошо себя зарекомендовал, забив 11 мячей в 17-ти матчах Ла Лиги. Там габонец стал жертвой обстоятельств, попав под сокращение. "Сине-гранатовые" решили расстаться с игроком ради подписания новичков. После Барселоны нападающий перешел в Челси, где его ждал Томас Тухель. Однако уже через несколько дней после прихода футболиста немца уволили из лондонского клуба. Пришедший на его место Грэм Поттер не рассчитывал на форварда.

Прошлый сезон стал полностью потерянным для Обамеянга. Он сыграл только 15 матчей в АПЛ и забил 1 гол, проводя на поле в среднем 36 минут за матч. Поттер не включил опытного нападающего в заявку на плей-офф Лиги чемпионов, что стало для него большим ударом. У "синих" были и другие тренеры после Поттера, но ситуация для габонца не менялась. Последние 5 матчей прошлого сезона он пропустил, не попав даже в заявку. Было понятно, что лондонцы не рассчитывают на игрока, несмотря на то, что заплатили за него Барселоне 12 млн евро.

Учитывая возраст Обамеянга, его репутацию и катастрофический сезон, дальнейший пункт назначения для него был очевидным. Клубы Саудовской Аравии скупали всех более или менее именитых игроков. Несмотря на все проблемы в Европе, там габонец был бы звездой. Но он отказался от этого варианта. Футболист хотел показать и доказать, что не стоит его списывать со счетов. И выбрал для этого максимально нелогичный вариант – Марсель. Пожалуй, один из самых безумных клубов топ-5 лиг казался неподходящим вариантом для возрождения карьеры. Особенно для игрока с непростым характером.

Getty Images. Пьер-Эмерик Обамеянг

Для Обамеянга сезон в Марселе начинался неплохо. Он оформил дубль в матче квалификации Лиги чемпионов против Панатинаикоса, отличился результативной передачей во втором поединке сезона Лиги 1 против Меца и забил 2 гола Аяксу в 1-м туре Лиги Европе. Но в клубе в то время творился настоящий хаос. Болельщики буквально выгнали тогдашнего наставника команды Марселино и угрожали руководству. Провансальцы лишились тренера и чуть не остались без президента. Уже в начале сезона Марсель был на грани катастрофы. Но со временем ситуация немного успокоилась.

Обамеянг тоже ощутил на себе гостеприимство Велодрома. Болельщики Марселя освистывали и чужих, и своих. Досталось и новому форварду команды, который провел 2 серии по 4 матча в Лиге 1 без результативных действий. Клубные легенды провансальцев тоже критиковали габонца, называя его старым, неповоротливым и ленивым. Ситуация в клубе была безумной. Тренер уехал, забрав весь свой штаб, не чувствуя себя в безопасности. Руководство проводило переговоры с болельщиками, от которых можно ожидать чего угодно. Единственный звездный игрок в команде подвергался жесткой критике.

"Провансальцы" посчитали, что в столь безумной ситуации команду возглавит только сумасшедший (в хорошем смысле) тренер. Так в Марселе оказался Дженнаро Гаттузо. Рино и игроком был горячим, и тренером стал таким же. Итальянец возглавлял кризисный Милан, после чего прошел закалку в Наполи и Валенсии, работая с очень непростым руководством в обоих клубах. Гаттузо не ищет легких путей, что можно было понять по его назначению в тонущую на тот момент Валенсию. Если кто и мог обуздать провансальцев, так это он.

И президент клуба, и Гаттузо публично выражали поддержку Обамеянгу, и это сыграло важную роль. Габонец стать чувствовать себя все более уверенным. Он снова прибрал к рукам Аякс, оформив хет-трик в конце ноября, и очень хорошо начал декабрь. В последнем месяце уходящего года нападающий отличается результативным действием почти в каждом матче Лиги 1. Это были 4 поединка подряд, и Марсель во всех победил. Обамеянг и забивает, и ассистирует, чем приносит большую пользу команде. На счету форварда уже 7 результативных передач в Лиге 1 – это его третий лучший результат в карьере. Да и 5 забитых мячей в чемпионате – неплохо. А есть еще 5 голов в Лиге Европы и 2 – в квалификации ЛЧ.

Всего в текущем сезоне Обамеянг забил 12 голов во всех турнирах. Это больше, чем, например, у Роберта Левандовски (9), Николаса Джексона (8) и Габриэля Жезуса (7). Эти футболисты сейчас играют там, где габонец уже выступал. Это не значит, что каждый бывший клуб Обамеянга обязательно ошибся, отпустив его. Но при правильном подходе в некоторых ситуациях из него можно было извлечь больше пользы. Гаттузо умеет работать с проблемными игроками, и получает результат. Похоже на то, что габонец действительно возрождает карьеру на Велодроме.

Текст: meta.ua/sport