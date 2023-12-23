ВИДЕО. Брага стала третьим полуфиналистом Кубка португальской лиги
В 1/2 финала турнира также вышли Бенфика и Эшторил
Команда Брага стала третьим полуфиналистом Кубка португальской лиги.
В последнем матче группы A Брага выиграла у Насьоналя (3:1), набрала 6 очков
В 1/2 финала Брага 23 января будет играть против победителя группы C. Скорее всего, соперником Браги станет Спортинг из Лиссабона.
В другом полуфинале 24 января встретятся Бенфика и Эшторил, победители групп B и D соответственно.
Кубок португальской лиги. 22 декабря
Насьонал Фуншал – Брага – 1:3
Голы: Жозе Гомеш, 61 – Жоау Моутинью, 15 (пен), Ниакате, 25, Орта, 44
Видеообзор матча
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