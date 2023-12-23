ВИДЕО. Брага стала третьим полуфиналистом Кубка португальской лиги

Команда Брага стала третьим полуфиналистом Кубка португальской лиги.

В последнем матче группы A Брага выиграла у Насьоналя (3:1), набрала 6 очков

В 1/2 финала Брага 23 января будет играть против победителя группы C. Скорее всего, соперником Браги станет Спортинг из Лиссабона.

В другом полуфинале 24 января встретятся Бенфика и Эшторил, победители групп B и D соответственно.

Кубок португальской лиги. 22 декабря

Насьонал Фуншал – Брага – 1:3

Голы: Жозе Гомеш, 61 – Жоау Моутинью, 15 (пен), Ниакате, 25, Орта, 44

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