Миколенко – в основе Эвертона на матч с Тоттенхэмом

Сегодня, 23 декабря «Эвертон» в матче 18-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

Состав «Эвертона»: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Онана, Гана, Гарнер, Макнил, Харрисон, Калверт-Льюин

Напомним, предыдущие два матч «Эвертона» Миколенко пропускал из-за небольшой травмы.