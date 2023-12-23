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Англия
23 декабря 2023, 16:10 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:00
205
0

Миколенко – в основе Эвертона на матч с Тоттенхэмом

Украинский защитник возвращается в игру

23 декабря 2023, 16:10 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:00
205
0
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Сегодня, 23 декабря «Эвертон» в матче 18-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.

Состав «Эвертона»: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Онана, Гана, Гарнер, Макнил, Харрисон, Калверт-Льюин

Напомним, предыдущие два матч «Эвертона» Миколенко пропускал из-за небольшой травмы.

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Эвертон Виталий Миколенко Тоттенхэм Английская Премьер-лига стартовые составы Тоттенхэм - Эвертон чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
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