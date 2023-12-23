Англия23 декабря 2023, 16:10 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:00
205
0
Миколенко – в основе Эвертона на матч с Тоттенхэмом
Украинский защитник возвращается в игру
23 декабря 2023, 16:10 | Обновлено 23 декабря 2023, 17:00
205
0
Сегодня, 23 декабря «Эвертон» в матче 18-го тура АПЛ на выезде сыграет с «Тоттенхэмом». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Украинский защитник Виталий Миколенко выйдет в основе «Эвертона» на матч.
Состав «Эвертона»: Пикфорд, Паттерсон, Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Онана, Гана, Гарнер, Макнил, Харрисон, Калверт-Льюин
Напомним, предыдущие два матч «Эвертона» Миколенко пропускал из-за небольшой травмы.
Today's Toffees! 🔵#TOTEVE pic.twitter.com/ydBnQfuskM— Everton (@Everton) December 23, 2023
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 23 декабря 2023, 08:30 2
22 декабря «горожане» выиграли у «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира
Футбол | 23 декабря 2023, 16:01 0
Поединок состоится 23 декабря в 17:00 по Киеву
Футбол | 23.12.2023, 15:01
Футбол | 22.12.2023, 19:31
Бокс | 23.12.2023, 10:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.12.2023, 18:04 2
22.12.2023, 11:22 9
21.12.2023, 22:55 3
22.12.2023, 07:40 11
21.12.2023, 16:45 13
21.12.2023, 22:01 25
22.12.2023, 00:02 12
23.12.2023, 00:41 3