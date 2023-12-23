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Чемпионат Бельгии
Гент
21.12.2023 21:45 – FT 4 : 0
Ауд-Хеверле
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Бельгия
23 декабря 2023, 15:55 | Обновлено 23 декабря 2023, 16:04
196
0

Кто лидирует в Бельгии? Гент отгрузил соперникам 4 мяча, а Брюгге – аж 6

В турнирной таблице от преследователей оторвался Юнион Сен-Жилуаз

23 декабря 2023, 15:55 | Обновлено 23 декабря 2023, 16:04
196
0
Кто лидирует в Бельгии? Гент отгрузил соперникам 4 мяча, а Брюгге – аж 6
Getty Images/Global Images Ukraine

Матчами 19-го тура продолжается чемпионат Бельгии.

Гент в домашнем поединке отгрузил соперникам из Левена 4 мяча (4:0),

Брюгге на выезде забил в ворота Моленбека аж 6 голов (6:1).

В турнирной таблице от преследователей оторвался Юнион Сен-Жилуаз (44 очка), Далее идут: Андерлехт (36), Гент (35), Брюгге (33).

Чемпионат Бельгии. 19-й тур

Гент – Ауд-Хеверле Левен – 4:0

Голы: Самуа, 3, Фофана, 56, Куйперс, 64, Ватанабе, 68

Моленбек – Брюгге – 1:6

Голы: Камара, 56 – Тиаго, 9, 55 (пен), 64, Цинкернагель, 13, Сков Ольсен, 45+1, Ванакен, 72

Турнирная таблица

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Цуёси Ватанабэ (Гент).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Кейперс (Гент).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Малик Фофана (Гент).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Матисс Самуаз (Гент).
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Источник Sport.ua
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