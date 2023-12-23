Кто лидирует в Бельгии? Гент отгрузил соперникам 4 мяча, а Брюгге – аж 6
В турнирной таблице от преследователей оторвался Юнион Сен-Жилуаз
Матчами 19-го тура продолжается чемпионат Бельгии.
Гент в домашнем поединке отгрузил соперникам из Левена 4 мяча (4:0),
Брюгге на выезде забил в ворота Моленбека аж 6 голов (6:1).
В турнирной таблице от преследователей оторвался Юнион Сен-Жилуаз (44 очка), Далее идут: Андерлехт (36), Гент (35), Брюгге (33).
Чемпионат Бельгии. 19-й тур
Гент – Ауд-Хеверле Левен – 4:0
Голы: Самуа, 3, Фофана, 56, Куйперс, 64, Ватанабе, 68
Моленбек – Брюгге – 1:6
Голы: Камара, 56 – Тиаго, 9, 55 (пен), 64, Цинкернагель, 13, Сков Ольсен, 45+1, Ванакен, 72
Турнирная таблица
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