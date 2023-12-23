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  4. Интер зимой подпишет защитника Брюгге
Италия
23 декабря 2023, 15:12 |
184
1

Интер зимой подпишет защитника Брюгге

Тейджон Бьюкенен призван заменить Хуана Куадрадо

23 декабря 2023, 15:12 |
184
1
Интер зимой подпишет защитника Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Тейджон Бьюкенен

«Интер» во время январского трансферного окна подпишет флангового защитника «Брюгге» Тейджона Бьюкенена. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

По их информации, «Интер» возьмет Бьюкенена в аренду до конца сезона с обязательным выкупом за 7-8 миллионов евро. Трансфер может состояться уже в первых числах января.

В нынешнем сезоне на счету Бьюкенена 3 гола и 4 ассиста в 20 матчах за «Брюгге» во всех турнирах. 24-летний канадец понадобился «Интеру» из-за операции Хуана Куадрадо, который пропустит три месяца.

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Источник Corriere dello Sport
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SuperMario
Захисника????может сразу уже вратаря-водилу
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