Интер зимой подпишет защитника Брюгге
Тейджон Бьюкенен призван заменить Хуана Куадрадо
«Интер» во время январского трансферного окна подпишет флангового защитника «Брюгге» Тейджона Бьюкенена. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.
По их информации, «Интер» возьмет Бьюкенена в аренду до конца сезона с обязательным выкупом за 7-8 миллионов евро. Трансфер может состояться уже в первых числах января.
В нынешнем сезоне на счету Бьюкенена 3 гола и 4 ассиста в 20 матчах за «Брюгге» во всех турнирах. 24-летний канадец понадобился «Интеру» из-за операции Хуана Куадрадо, который пропустит три месяца.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
22 декабря «горожане» выиграли у «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира
Кристиан вышел на замену в матче турнира Hertfordshire Senior Cup