Интер зимой подпишет защитника Брюгге

«Интер» во время январского трансферного окна подпишет флангового защитника «Брюгге» Тейджона Бьюкенена. Об этом сообщает итальянское издание Corriere dello Sport.

По их информации, «Интер» возьмет Бьюкенена в аренду до конца сезона с обязательным выкупом за 7-8 миллионов евро. Трансфер может состояться уже в первых числах января.

В нынешнем сезоне на счету Бьюкенена 3 гола и 4 ассиста в 20 матчах за «Брюгге» во всех турнирах. 24-летний канадец понадобился «Интеру» из-за операции Хуана Куадрадо, который пропустит три месяца.