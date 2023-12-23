Мадридский «Реал» рассматривает возможность трансфера бразильского защитника питерского «зенита» Роберта Ренана, сообщает испанское издание AS.

20-летний футболист считается перспективным и не очень дорогим, что привлекает «сливочных». Но переход в первую очередь будет обусловлен тяжелыми травмами ключевых центральных защитников: Эдера Милитао и Давида Алабы, которые, скорее всего, не сыграют до конца сезона 2023/24.

Соглашение по Роберту Ренану может быть достигнуто либо на правах полноценного трансфера, либо аренды с правом выкупа.

Однако стоит отметить, что переход является очень трудным из-за санкций, наложенных на российские государственные корпорации в связи с вторжением рф в Украину. «зенит» принадлежит газпрому, следовательно максимальная сумма, которую «Реал» может заплатить спонсорам терроризма, составляет 100 тысяч евро.

Недавно Ренан получил первый вызов во взрослую сборную Бразилии, но пока не дебютировал за главную команду страны. Сейчас он защищает цвета сборной U-23. На болотах Роберт играет с января 2023 года.