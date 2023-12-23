ФОТО. Сын Андрея Шевченко дебютировал за молодежную команду Уотфорда

Сын кандидата на пост президента УАФ Андрея Шевченко, Кристиан, дебютировал в составе молодежной команды «Уотфорда».

17-летний Кристиан вышел на замену на 75-й минуте матча второго раунда турнира Hertfordshire Senior Cup, в котором «Уотфорд» встречался с «Тринг Атлетик», и помог одержать разгромную победу – 4:1.

«Завершаю этот год на хорошей ноте. Счастлив дебютировать в команде U-21», – написал Кристиан в своем Instagram.

Одной из первых в комментариях написала мать юноши Кристен Пазик. «Продолжай упорно работать. Горжусь тобой», – написала супруга Андрея Шевченко.