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Англия
23 декабря 2023, 13:24 | Обновлено 23 декабря 2023, 13:25
1846
2

ФОТО. Сын Андрея Шевченко дебютировал за молодежную команду Уотфорда

Кристиан вышел на замену в матче турнира Hertfordshire Senior Cup

23 декабря 2023, 13:24 | Обновлено 23 декабря 2023, 13:25
1846
2
ФОТО. Сын Андрея Шевченко дебютировал за молодежную команду Уотфорда
ФК Уотфорд. Кристиан Шевченко

Сын кандидата на пост президента УАФ Андрея Шевченко, Кристиан, дебютировал в составе молодежной команды «Уотфорда».

17-летний Кристиан вышел на замену на 75-й минуте матча второго раунда турнира Hertfordshire Senior Cup, в котором «Уотфорд» встречался с «Тринг Атлетик», и помог одержать разгромную победу – 4:1.

«Завершаю этот год на хорошей ноте. Счастлив дебютировать в команде U-21», – написал Кристиан в своем Instagram.

Одной из первых в комментариях написала мать юноши Кристен Пазик. «Продолжай упорно работать. Горжусь тобой», – написала супруга Андрея Шевченко.

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Кристиан Шевченко Андрей Шевченко Кристен Пазик Уотфорд дебют
Источник Instagram
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Комментарии 2
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Dfs2262ar
А ібліччя таке ж недолеке, як і у батька))
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0
Евгений Кожушко
У нього прізвище Пазік?😂
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0
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