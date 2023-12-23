Ковачич – первый футболист-триумфатор клубного ЧМ с тремя разными клубами

Полузащитнику «Манчестер Сити» Матео Ковачичу покорилось уникальное достижение после финала клубного чемпионата мира против бразильского «Флуминенсе» (4:0).

Хорватский легионер «горожан» стал первым футболистом в истории, который выиграл клубный мундиаль с тремя разными клубами. Ранее хавбеку это удавалось дважды с мадридским «Реалом» (в 2016-м и 2017-м), а также с лондонским «Челси» в 2021-м.

Отметим, что Ковачич перешел в «Манчестер Сити» в летнее межсезонье. В дебютном сезоне хорват сыграл за «горожан» во всех турнирах 20 матчей и забил один мяч.