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Клубный чемпионат мира
23 декабря 2023, 12:37 | Обновлено 23 декабря 2023, 12:56
1403
1

Ковачич – первый футболист-триумфатор клубного ЧМ с тремя разными клубами

Хорват перешел в «Манчестер Сити» перед стартом нынешнего сезона

23 декабря 2023, 12:37 | Обновлено 23 декабря 2023, 12:56
1403
1
Ковачич – первый футболист-триумфатор клубного ЧМ с тремя разными клубами
Getty Images/Global Images Ukraine. Матео Ковачич

Полузащитнику «Манчестер Сити» Матео Ковачичу покорилось уникальное достижение после финала клубного чемпионата мира против бразильского «Флуминенсе» (4:0).

Хорватский легионер «горожан» стал первым футболистом в истории, который выиграл клубный мундиаль с тремя разными клубами. Ранее хавбеку это удавалось дважды с мадридским «Реалом» (в 2016-м и 2017-м), а также с лондонским «Челси» в 2021-м.

Отметим, что Ковачич перешел в «Манчестер Сити» в летнее межсезонье. В дебютном сезоне хорват сыграл за «горожан» во всех турнирах 20 матчей и забил один мяч.

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Матео Ковачич клубный чемпионат мира по футболу Манчестер Сити Реал Мадрид Челси
Источник Reddit
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Евгений Кожушко
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