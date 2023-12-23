Болонский эксцесс: из середняков – в гранды

Когда-нибудь в будущем далеке футбольные архивариусы, описывая нынешний исторический этап «Болоньи», наверняка назовут его постмихайловичевской эпохой. Синиша Михайлович, может, и не так долго стоял во главе «фельсинеи», однако снискал немало симпатий фанатского люда в «Болонье». Борясь со страшным недугом, он изо всех сил старался добросовестно работать на тренерском мостике. К сожалению, болезни он проиграл, однако своей трагической судьбой и общей нестандартностью ситуации привлек общественное внимание к «Болонье». Михайловича нет с нами уже год, но многие его подопечные создали костяк новой «Болоньи», способной, как оказалось, посягнуть на высокие места в серии А.

На одном из итальянских футбольных сайтов попалось мне интересное высказывание: «Болонья» – самая парадоксальная команда серии А в этом году». Автор этой фразы объяснял свое утверждение тем, что, мол, именно этот коллектив имеет самый неожиданный промежуточный результат, если учитывать номинальную стоимость игроков.

Ну, сентенция относительно самого неожиданного, учитывая стоимость состава, промежуточного результата в серии А, по-моему, по крайней мере, противоречива («Лечче» – более вопиющий пример!). Однако отрицать то, что нынешний взлет титулованного клуба из известного университетского города (старейший университетский центр мира!), является несколько неожиданным, также не возьмусь. Действительно, того, что россо-блу вмешаются в борьбу за место в Лиге чемпионов, перед стартом сезона ожидали разве что самые преданные симпатизанты болонского клуба из группировки Forever Ultras Bologna 1974, которая в следующем году отметит полувековой юбилей. К слову, согласно разным социологическим исследованиям, «Болонья» занимает 8-е место на Апеннинском полуострове по количеству болельщиков.

Яркие индивидуальности

В этом сезоне «Болонья» редко покидает поле побежденной (меньше эмилианцев проигрывал только дуэт лидеров: «Интер» и «Ювентус»), крайне мало пропускает, зато не слишком радует своих поклонников обилием собственных голов. Отсюда можно сделать вывод о том, что команда играет в защитный футбол и созерцать ее матчи якобы скучно. Ошибочное заключение! Ложность его основывается на том, что в каждой линии у красно-синих есть яркие личности, следить за игрой которых – одно удовольствие, например: защитник Джон Лукуми, полузащитник Льюис Фергюсон, нападающий Джошуа Зиркзее!

ФК Болонья. Джошуа Зиркзее

Безусловно, в том, что «Болонья» пропускает мизер голов, что называется, на какую-то щепотку (меньше россо-блу пропускали только «Интер» и «Юве»), немалая заслуга вратарей. И Лукаш Скорупский и Федерико Равалья не зря едят свой хлеб. Однако и защитники не отстают в деле сохранения ворот «фельсинеи» в неприкосновенности. Лукуми, по-моему, самый стабильный из защитников: хорошо играет в подкатах, умело читает позицию, обладает незаурядным первым пасом. Сентябрь для него прошел как нельзя лучше, ведь Лукуми был заметной фигурой в центре обороны команды Тиаго Мотты. А вот в октябре он вынужден был наблюдать за игрой своих партнеров с трибун, во весь рост встала проблема с бедром. Но, подлечившись, снова занял место в основе. А у «Болоньи» стало больше матчей на ноль. В частности, не смогли поразить ворота эмилианцев искусные форварды «Торино» и «Ромы».

Шотландец Фергюсон с приходом зимы добился незаурядного прогресса. Каждый раз sofascore.com оценивал его действия в декабрьских матчах оценками выше семерки. А наивысший балл (7,7) он получил за матч против «романисти». В серии А у Фергюсона 3 гола при xG 3,44. Иногда в его адрес звучала критика за нереализацию голевых шансов, однако, согласитесь, приведенные цифры свидетельствуют о том, что не так уж и много моментов он упустил. И капитанство Фергюсона – это не просто формальность, а дань его профессиональным и человеческим добродетелям.

Зиркзее – олицетворение тотального футбола! Он и отрабатывает в отборе, и может выдать ювелирно точный пас на находящегося в более выгодной позиции партнера, умеет, когда нужно, придержать мяч, отвлечь на себя внимание защитников соперника и мастерски сыграть на острие. Примечательно, что в недавнем поединке против «Ромы» Зиркзее действовал немного из глубины. И получалось же очень эффективно! Как изысканно он оставил в дураках защитников и вратаря «Торино» в компенсированное ко 2-му тайма время! Sofascore.com отметил действия Джошуа в матче против «Салернитаны» гроссмейстерской оценкой 8,7. Воистину мастерски он подкарауливал ошибки оппонентов, забивая и первый, и второй голы в той игре! И еще отмечу незаурядную способность Зиркзее превратить в гол, казалось бы, не слишком опасный момент у ворот соперников. В серии А у него 7 голов при xG всего 4,64! Кстати, на одной из страниц «ювентини» поклонники «Старой Синьоры» составляют схемы идеального «Юве» следующего сезона и каждый раз включают в расстановку Зиркзее! Это ли не показатель качества игрока?

Не тягомотина, а Тиагомотище!

Кажется, что не так давно Тиаго Мотта выходил на поле в составе ПСЖ, несколько раньше – в футболке «Интера». Есть и болельщики, помнящие его в составе «Барселоны». Но время быстротечно. И вот уже 41-летний итальянец бразильского происхождения признается едва ли не самым перспективным тренером в серии А со своими интересными, не лишенными оригинальности идеями. Обычно «Болонья» Тиаго Мотти играет по схеме 4–2–3–1. Хотя здесь также важен фактор Зиркзее. С ним такая схема актуальна (правда, стоит отметить и ее гибкость, ведь Джошуа может и ситуативно отходить назад, а на острие выдвинется кто-нибудь из партнеров, запутывая защитников команды-соперницы). Если же Зиркзее отсутствует, то вполне может быть и 4–3–3. «Болонья» неплохо действует и в позиционном нападении, и в контратаках. Первый гол «фельсинеи» в ворота «Ромы» – результат слаженных контратакующих действий. Некоторые обозреватели в ходе той голевой атаки насчитали даже 3 паса вразрез (а сам гол нарекли «швейцарским», учитывая гражданство большинства участников той атаки). Можно поспорить именно с этим утверждением, но не с тенденцией. А она говорит следующее: такие голы становятся классическими для команды Тиаго Мотты. И очень важную роль в тактической расстановке 4–2–3–1 играют те двое парней, которые действуют в опорной зоне. К примеру, с «Ромой» таковыми были Ремо Фройлер и Никола Моро. И отыграли они как в креативе, так и в разрушении наиболее эффективно! Особенно мне запомнился короткий игровой отрезок с двумя подряд суперскими подкатами Фройлера!

ФК Болонья. Тиаго Мотта

Важна и роль правого вингера. Об инвертированном вингере (левша на правом фланге) Риккардо Орсолини – отдельный разговор. По большому счету, он переживает ныне не лучшие времена. Когда-то его рыночная стоимость достигала 25 млн евро. Сейчас же составляет разве что половину от той суммы. На сегодня Риккардо залечивает травму подколенного сухожилия. Инвертированный, однако пока травмированный, но все равно знаковый игрок, что и говорить. Дождемся его лучших времен. Уверен, что он еще скажет свое веское слово. А вот Дан Ндой не только успешно подменяет Риккардо на правом фланге, но и время от времени может сыграть и на позиции левого вингера. Яркий тому пример – матч против «Эмполи», который болонская команда выиграла со счетом 3:0! И еще подчеркну важность для всего правого фланга номинального правого защитника австрийца Штефана Поша (едва ли не самый дорогой игрок «фельсинеи», ведь стоит 14 млн евро!). 190-сантиметровый гренадер – и на фланге? Парадокс? Судя по результату, такое расположение австрийца вполне оправдано. Поражает его мобильность и способность носиться по флангу без устали, погреть чуб и изрядно погнуть спину ради общего результата.

Так что, в составе «Болоньи» сплошь и рядом врожденные универсалы? Не отрицая талантов игроков, отмечу, что во многом универсалами их делает Тиаго Мотта. И это приносит результат!

Будет ли подарок к юбилею?

Если посмотреть на результаты «Болоньи» во 2-й половине 2010-х – начале 2020-х гг., то другой команды, которая бы так точно соответствовала определению «типичный середняк», в серии А, наверное, и не было. Места – постоянно в районе турнирного экватора, ярко выраженная одомашненность без резких движений. Но вот в этом сезоне процесс прозябания посреди турнирной таблицы у «Болоньи» сменился настоящим эксцессом взлета. И команда уже – в зоне Лиги чемпионов. Когда-то не сдержался – приобрел болельщицкую футболку «Болоньи», где эмблема клуба (дизайн передал даже ее блеск!) будто бы разбивает вдребезги другую эмблему «Болоньи». По-моему, та футболка (в ней, к слову, и пишу этот блог) как нельзя лучше иллюстрирует нынешний сезон россо-блу: нынешняя яркость вдребезги разбивает былую обыденность!

Getty Images/Global Images Ukraine

Перед домашним матчем против своего непосредственного конкурента (хотя между болельщиками сложились удивительно теплые отношения) и соседа по турнирной таблице – «Ромы» – букмекеры принимали ставки на победу болонского клуба с коэффициентом 2,38, а на успех «Ромы» – только 3,4. Ох, нечасто в последние годы конторы куда больше верили в россо-блу в матчах против «романисти». Хотя исторически 7-кратный чемпион страны, вроде бы, и должен быть куда солиднее 3-кратного. Да и вообще дележ 5–7-го мест в историческом хит-параде по количеству скудетто в стране с таким конкурентным чемпионатом (16 клубов – на целую лигу – в разное время достигали итальянской футбольной вершины) – заслуживающий уважения факт. Однако в следующем году тифози «фельсинеи» будут отмечать 60-летие пока что последнего чемпионства своих любимцев. И почему бы нынешнему поколению россо-блу не преподнести своим преданным поклонникам презент по крайней мере в виде путевки в Лигу чемпионов?

…А букмекеры по поводу шансов «Болоньи» в матче против «Ромы» не ошиблись.

Алексей РЫЖКОВ