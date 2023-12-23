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Клубный чемпионат мира
23 декабря 2023, 05:48 | Обновлено 23 декабря 2023, 05:49
93
0

Родри признан лучшим игроком клубного ЧМ-2023

Полузащитник «Манчестер Сити» получил Золотой мяч турнира

23 декабря 2023, 05:48 | Обновлено 23 декабря 2023, 05:49
93
0
Родри признан лучшим игроком клубного ЧМ-2023
fifa.com

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил награду Золотой мяч лучшему клубного чемпионата мира 2023 в Саудовской Аравии.

Испанец оба матча своей команды начал в стартовом составе, но в обеих встречах был заменен в середине второго тайма. В финале против бразильского «Флуминенсе» Родри был заменен из-за травмы.

Сеебряный мяч получил товарищ Родри по команде Кайл Уокер, Бронзовый мяч – полузащитник «Флуминенсе» Джон Ариас, а награду FIFA Fair Play - клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом мира среди клубов, обыграв в финальной встрече «Флуминенсе» со счетом 4:0.

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клубный чемпионат мира по футболу Манчестер Сити Родри
Источник ФИФА
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