Родри признан лучшим игроком клубного ЧМ-2023

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил награду Золотой мяч лучшему клубного чемпионата мира 2023 в Саудовской Аравии.

Испанец оба матча своей команды начал в стартовом составе, но в обеих встречах был заменен в середине второго тайма. В финале против бразильского «Флуминенсе» Родри был заменен из-за травмы.

Сеебряный мяч получил товарищ Родри по команде Кайл Уокер, Бронзовый мяч – полузащитник «Флуминенсе» Джон Ариас, а награду FIFA Fair Play - клуб «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом мира среди клубов, обыграв в финальной встрече «Флуминенсе» со счетом 4:0.