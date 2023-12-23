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Клубный чемпионат мира
23 декабря 2023, 03:01 |
38
0

Альварес стал лучшим игроком финала клубного ЧМ 2023

Артентинский форвард забил два из четырех голов своей команды

23 декабря 2023, 03:01 |
38
0
Альварес стал лучшим игроком финала клубного ЧМ 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Форвард английского «Манчестер Сити» Хулиан Альварес признан лучшим игроком финала клубного чемпионата мира 2023, который завершился в Саудовской Аравии.

В финальной встрече против бразильского «Флуминенсе» 23-летний Альварес открыл счет уже на первой минуте, а за две минуты до завершения основного времени сделал дубль и оформил окончательный счет матча.

Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» со счетом 4:0 и стал чемпионом мира среди клубов.

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клубный чемпионат мира по футболу Манчестер Сити Флуминенсе Хулиан Альварес
Источник ФИФА
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