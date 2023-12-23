Альварес стал лучшим игроком финала клубного ЧМ 2023

Форвард английского «Манчестер Сити» Хулиан Альварес признан лучшим игроком финала клубного чемпионата мира 2023, который завершился в Саудовской Аравии.

В финальной встрече против бразильского «Флуминенсе» 23-летний Альварес открыл счет уже на первой минуте, а за две минуты до завершения основного времени сделал дубль и оформил окончательный счет матча.

Напомним, что «Манчестер Сити» обыграл «Флуминенсе» со счетом 4:0 и стал чемпионом мира среди клубов.