ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
Английский «Манчестер Сити» обыграл бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0
Вечером 22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023. Поединок прошел на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).
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Победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил обладателя Кубка Либертадорес – «Флуминенсе» (4:0). Дублем отметился Хулиан Альварес, чемпион мира 2022 в составе сборной Аргентины.
Английский защитник Кайл Уокер и бразильский хавбек Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ.
После финального свистка между Уокером и Мело произошла потасовка. Футболисты активно толкали друг друга. Ситуация успокоилась, когда вмешались остальные игроки.
ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
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