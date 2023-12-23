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Клубный чемпионат мира
23 декабря 2023, 00:41 | Обновлено 23 декабря 2023, 00:49
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2

ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ

Английский «Манчестер Сити» обыграл бразильский «Флуминенсе» со счетом 4:0

23 декабря 2023, 00:41 | Обновлено 23 декабря 2023, 00:49
858
2
ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 22 декабря состоялся финальный матч клубного чемпионата мира 2023. Поединок прошел на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).

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Победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» разгромил обладателя Кубка Либертадорес – «Флуминенсе» (4:0). Дублем отметился Хулиан Альварес, чемпион мира 2022 в составе сборной Аргентины.

Английский защитник Кайл Уокер и бразильский хавбек Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ.

После финального свистка между Уокером и Мело произошла потасовка. Футболисты активно толкали друг друга. Ситуация успокоилась, когда вмешались остальные игроки.

ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ

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Источник Sport.ua
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andre_lui
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AndiM
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