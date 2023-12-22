Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Сассуоло – Дженоа
Матч 17-го тура Серии А начнется в 19:30
Сегодня, 22 декабря, «Сассуоло» на своем домашнем стадионе в матче семнадцатого тура Серии А примет «Дженоа». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 15-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.
Украинский хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начнет игру в основном составе.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Сассуоло»: Консильи, Педерсен, Феррари, Эрлич, Тольян, Энрике, Болока, Лорьент, Торстведт, Кастильехо, Пинамонти.
«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Драгушин, Де Винтер, Бани, Малиновский, Бадель, Френдруп, Сабелли, Гудмундссон, Экубан.
L’1⃣1⃣ iniziale di #SassuoloGenoa👇— U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) December 22, 2023
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