Малиновский – в основе. Стали известны составы на матч Сассуоло – Дженоа

Сегодня, 22 декабря, «Сассуоло» на своем домашнем стадионе в матче семнадцатого тура Серии А примет «Дженоа». Начало матча – в 19:30 по киевскому времени. Сейчас команды занимают 15-е и 14-е места в турнирной таблице соответственно.

Украинский хавбек «грифонов» Руслан Малиновский начнет игру в основном составе.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Сассуоло»: Консильи, Педерсен, Феррари, Эрлич, Тольян, Энрике, Болока, Лорьент, Торстведт, Кастильехо, Пинамонти.

«Дженоа»: Мартинес, Васкес, Драгушин, Де Винтер, Бани, Малиновский, Бадель, Френдруп, Сабелли, Гудмундссон, Экубан.