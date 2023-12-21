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Италия
21 декабря 2023, 12:57 |
11
0

Эмполи – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 декабря в 19:30 поединок 17-го тура итальянской Серии А

21 декабря 2023, 12:57 |
11
0
Эмполи – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Эмполи

В пятницу, 22 декабря, состоится матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и римский «Лацио». Игра пройдет в Эмполи на стадионе «Стадио Карло Кастеллани».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Лацио» занимает 11 строчку с 21 очком, а «Эмполи» идет 18 с 12 баллами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Эмполи – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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