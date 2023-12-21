В пятницу, 22 декабря, состоится матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и римский «Лацио». Игра пройдет в Эмполи на стадионе «Стадио Карло Кастеллани».

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Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Лацио» занимает 11 строчку с 21 очком, а «Эмполи» идет 18 с 12 баллами.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Эмполи – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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