Эмполи – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 декабря в 19:30 поединок 17-го тура итальянской Серии А
В пятницу, 22 декабря, состоится матч 17-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Эмполи» и римский «Лацио». Игра пройдет в Эмполи на стадионе «Стадио Карло Кастеллани».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
После 16 сыгранных туров в чемпионате Италии по футболу «Лацио» занимает 11 строчку с 21 очком, а «Эмполи» идет 18 с 12 баллами.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Эмполи – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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