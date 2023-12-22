Барселону могут исключить из Лиги чемпионов из-за нарушения правил УЕФА

Каталонскую «Барселону» могут исключить из следующего розыгрыша Лиги чемпионов из-за нарушения правил УЕФА.

По информации немецкого издания Die Welt, УЕФА обвиняет «блаугранас» в нарушении финансового регламента. Каталонский клуб имел обязательство компенсировать расходы соответствующими доходами, но поступлений «Барсы» оказалось недостаточно.



После оценки трехлетнего цикла оказалось, что на балансе каталонского клуба царит беспорядок. В последнем годовом отчете «Барселоны» присутствуют большие долги.

Ранее сообщалось, что «Барселона» недосчиталась миллионов от продажи акций.