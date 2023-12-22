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Испания
22 декабря 2023, 16:40 | Обновлено 22 декабря 2023, 18:19
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1

Барселону могут исключить из Лиги чемпионов из-за нарушения правил УЕФА

Каталонский клуб нарушил финансовый регламент

22 декабря 2023, 16:40 | Обновлено 22 декабря 2023, 18:19
2501
1
Барселону могут исключить из Лиги чемпионов из-за нарушения правил УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

Каталонскую «Барселону» могут исключить из следующего розыгрыша Лиги чемпионов из-за нарушения правил УЕФА.

По информации немецкого издания Die Welt, УЕФА обвиняет «блаугранас» в нарушении финансового регламента. Каталонский клуб имел обязательство компенсировать расходы соответствующими доходами, но поступлений «Барсы» оказалось недостаточно.

После оценки трехлетнего цикла оказалось, что на балансе каталонского клуба царит беспорядок. В последнем годовом отчете «Барселоны» присутствуют большие долги.

Ранее сообщалось, что «Барселона» недосчиталась миллионов от продажи акций.

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Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов финансы УЕФА финансовый фейр-плей
Источник Die Welt
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naverland
Эти правила для каждого клубу по своему написаны. Дадут штраф в 40 к  и все
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