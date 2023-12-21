А где деньги? Барселона недосчиталась миллионов от продажи акций

Испанская «Барселона» от продажи части акций Barca Vision недополучила 40 млн евро.

Сообщается, что компания Libero Football Finance, которая в августе 2022 года выкупила 29,5% Barca Vision, не заплатит «блаугране» 40 млн евро. Эту сумму она должна была выплатить в последнем квартале нынешнего года.

Исходя из сложившейся ситуации, «Барселона» сейчас активно занимает поиском новых инвесторов для того, чтобы увеличить свой доход. Кроме этого, «сине-гранатовые» могут получить прибыль от продажи игроков в предстоящее зимнее трансферное окно. Руководство клуба готово рассмотреть любые предложение по каждому футболисту команды.

Сейчас «Барселона» в таблице Ла Лиги занимает 3-е место, имея 38 очков.

Ранее главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о целях коллектива на будущий 2024 год.