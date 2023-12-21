А где деньги? Барселона недосчиталась миллионов от продажи акций
Каталонский клуб намерен искать новых инвесторов
Испанская «Барселона» от продажи части акций Barca Vision недополучила 40 млн евро.
Сообщается, что компания Libero Football Finance, которая в августе 2022 года выкупила 29,5% Barca Vision, не заплатит «блаугране» 40 млн евро. Эту сумму она должна была выплатить в последнем квартале нынешнего года.
Исходя из сложившейся ситуации, «Барселона» сейчас активно занимает поиском новых инвесторов для того, чтобы увеличить свой доход. Кроме этого, «сине-гранатовые» могут получить прибыль от продажи игроков в предстоящее зимнее трансферное окно. Руководство клуба готово рассмотреть любые предложение по каждому футболисту команды.
Сейчас «Барселона» в таблице Ла Лиги занимает 3-е место, имея 38 очков.
Ранее главный тренер «Барселоны» Хави рассказал о целях коллектива на будущий 2024 год.
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