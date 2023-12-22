Юрий ВИРТ: «Из Ворсклы ко мне не обращались»

Ранее в СМИ появились сообщения, что среди претендентов на должность главного тренера «Ворсклы» есть экс-наставник «Вереса» Юрий Вирт.

Эксклюзивно для Sport.ua сам специалист так прокомментировал эту ситуацию:

– Не знаю, кто разгоняет эти слухи. У меня нет агентов, а сам я свои услуги «Ворскле» не предлагал. Никто и ко мне из полтавского клуба не обращался. Пока есть варианты с трудоустройством за границей, но до конкретики еще далеко.

Пока что в активе «Ворсклы» 23 очка, и она занимает седьмое место в чемпионате УПЛ.

Ранее мы сообщали, что полтавский клуб уже определился, кто будет готовить команду ко второй части чемпионата.