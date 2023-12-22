Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юрий ВИРТ: «Из Ворсклы ко мне не обращались»
Украина. Премьер лига
22 декабря 2023, 14:03 | Обновлено 22 декабря 2023, 14:08
221
0

Юрий ВИРТ: «Из Ворсклы ко мне не обращались»

Специалист прокомментировал слухи о новом месте работы

22 декабря 2023, 14:03 | Обновлено 22 декабря 2023, 14:08
221
0
Юрий ВИРТ: «Из Ворсклы ко мне не обращались»
ФК Верес. Юрий Вирт

Ранее в СМИ появились сообщения, что среди претендентов на должность главного тренера «Ворсклы» есть экс-наставник «Вереса» Юрий Вирт.

Эксклюзивно для Sport.ua сам специалист так прокомментировал эту ситуацию:

– Не знаю, кто разгоняет эти слухи. У меня нет агентов, а сам я свои услуги «Ворскле» не предлагал. Никто и ко мне из полтавского клуба не обращался. Пока есть варианты с трудоустройством за границей, но до конкретики еще далеко.

Пока что в активе «Ворсклы» 23 очка, и она занимает седьмое место в чемпионате УПЛ.

Ранее мы сообщали, что полтавский клуб уже определился, кто будет готовить команду ко второй части чемпионата.

По теме:
У Буковины новый титульный спонсор, хорошо известный победами своих команд
Ворскле предлагали услуги иностранных коучей. В списке есть обидчик Динамо
Адеринсола Эсеола продолжит карьеру во Второй лиге
Юрий Вирт Ворскла Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига назначение тренера инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
Футбол | 21 декабря 2023, 16:53 6
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой

Джулия Гвинн быстро исправила ситуацию

Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)
Футбол | 22 декабря 2023, 11:41 19
Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)
Кто согласен, а кто против? Участники Европейской Суперлиги (обновляется)

У нового европейского турнира оказалось немного поклонников

Новый тренер Ворсклы определяется со своими помощниками
Футбол | 21.12.2023, 16:20
Новый тренер Ворсклы определяется со своими помощниками
Новый тренер Ворсклы определяется со своими помощниками
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Футбол | 21.12.2023, 18:15
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Суперлига как данность
Футбол | 22.12.2023, 14:25
Суперлига как данность
Суперлига как данность
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
21.12.2023, 13:45 77
Футбол
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
22.12.2023, 03:35 1
Футзал
Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
22.12.2023, 00:30 8
Футбол
Уайлдер высказался по поводу боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказался по поводу боя Усик – Фьюри
21.12.2023, 22:40
Бокс
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
20.12.2023, 16:15
Футбол
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
20.12.2023, 15:42 7
Футбол
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
20.12.2023, 17:58 7
Футбол
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
21.12.2023, 13:07 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем