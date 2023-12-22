ВИДЕО. Второй раз подряд. Довбик может стать игроком месяца в Испании
Украинский нападающий «Жироны» продолжает поражать болельщиков в Ла Лиге
Украинский нападающий каталонской «Жироны» украинский нападающий Артем Довбик второй раз подряд номинирован на награду лучшему игроку месяца в чемпионате Испании.
Напомним, ранее украинец претендовал на награду лучшему игроку ноября, но тогда приз получил Антуан Гризманн.
Кроме 26-летнего форварда на награду претендуют нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс, вингер мадридского «Реала» Родриго, страйкер «Хетафе» Борха Майораль и вратарь «Лас-Пальмаса» Альваро Валлес.
Поддержать украинца в опросе можно по ссылке.
В декабре 2023 года Артем Довбик провел 4 матча в Ла Лиге, отметившись 4 забитыми мячами. Всего на счету бывшего игрока «Днепра-1» 11 голов и 4 ассиста в 17 поединках чемпионата Испании.
👀 ¡Estos son los nominados al 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de diciembre en #LALIGAEASPORTS!— LALIGA (@LaLiga) December 22, 2023
🌟 @Mayoral_Borja
🌟 @Alvarovalles13
🌟 @RodrygoGoes
🌟 @Williaaams45
🌟 Artem Dovbyk#LALIGAPOTM | @easportsfces#PREMIOSLALIGA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Специалист прокомментировал слухи о новом месте работы
Сергей Долганский приступает к исполнению обязанностей главного тренера