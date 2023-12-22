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Испания
22 декабря 2023, 13:41 | Обновлено 22 декабря 2023, 14:34
825
0

ВИДЕО. Второй раз подряд. Довбик может стать игроком месяца в Испании

Украинский нападающий «Жироны» продолжает поражать болельщиков в Ла Лиге

22 декабря 2023, 13:41 | Обновлено 22 декабря 2023, 14:34
825
0
ВИДЕО. Второй раз подряд. Довбик может стать игроком месяца в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский нападающий каталонской «Жироны» украинский нападающий Артем Довбик второй раз подряд номинирован на награду лучшему игроку месяца в чемпионате Испании.

Напомним, ранее украинец претендовал на награду лучшему игроку ноября, но тогда приз получил Антуан Гризманн.

Кроме 26-летнего форварда на награду претендуют нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс, вингер мадридского «Реала» Родриго, страйкер «Хетафе» Борха Майораль и вратарь «Лас-Пальмаса» Альваро Валлес.

Поддержать украинца в опросе можно по ссылке.

В декабре 2023 года Артем Довбик провел 4 матча в Ла Лиге, отметившись 4 забитыми мячами. Всего на счету бывшего игрока «Днепра-1» 11 голов и 4 ассиста в 17 поединках чемпионата Испании.

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Артем Довбик Иньяки Уильямс Родриго Гоес Борха Майораль Жирона Атлетик Бильбао Реал Мадрид Хетафе Лас-Пальмас Ла Лига чемпионат Испании по футболу лучший игрок
Источник LaLiga
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