Не Довбик. Назван лучший игрок Ла Лиги в ноябре
Антуан Гризманн получил престижную награду
Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн получил награду лучшему игроку ноября в Ла Лиге.
В последнем месяце осени на счету 32-летнего футболиста 2 забитых мяча и 1 голевая передача в 3 матчах Ла Лиги. Всего в 13 поединках этого розыгрыша чемпионата Испании Антуан Гризманн уже отметился 9 голами и 1 ассистом.
Интересно, что на награду также претендовал украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик, который в 2 матчах ноября отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.
EL REY. 🤴— LALIGA (@LaLiga) December 1, 2023
🌟 @AntoGriezmann, jugador del @Atleti, es el 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑 𝐃𝐄𝐋 𝐌𝐄𝐒 de noviembre en #LALIGAEASPORTS. #PREMIOSLALIGA @easportsfces | #LALIGAPOTM
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