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  4. Не Довбик. Назван лучший игрок Ла Лиги в ноябре
Испания
02 декабря 2023, 13:39 |
776
0

Не Довбик. Назван лучший игрок Ла Лиги в ноябре

Антуан Гризманн получил престижную награду

02 декабря 2023, 13:39 |
776
0
Не Довбик. Назван лучший игрок Ла Лиги в ноябре
Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн получил награду лучшему игроку ноября в Ла Лиге.

В последнем месяце осени на счету 32-летнего футболиста 2 забитых мяча и 1 голевая передача в 3 матчах Ла Лиги. Всего в 13 поединках этого розыгрыша чемпионата Испании Антуан Гризманн уже отметился 9 голами и 1 ассистом.

Интересно, что на награду также претендовал украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик, который в 2 матчах ноября отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.

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Антуан Гризманн Артем Довбик Атлетико Мадрид Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига лучший игрок
Источник LaLiga
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