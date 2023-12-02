Не Довбик. Назван лучший игрок Ла Лиги в ноябре

Французский нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн получил награду лучшему игроку ноября в Ла Лиге.

В последнем месяце осени на счету 32-летнего футболиста 2 забитых мяча и 1 голевая передача в 3 матчах Ла Лиги. Всего в 13 поединках этого розыгрыша чемпионата Испании Антуан Гризманн уже отметился 9 голами и 1 ассистом.

Интересно, что на награду также претендовал украинский нападающий каталонской «Жироны» Артем Довбик, который в 2 матчах ноября отметился 2 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.