Все из-за Лунина. Аналитики ESPN не верят, что Реал продлит контракт Кепы
Испанский голкипер может вернуться в «Челси»
Мадридский «Реал» начал изучать вопрос резервного голкипера на следующий сезон.
По информации авторитетного издания ESPN, в настоящее время мадридский клуб не очень заинтересован в том, чтобы оставить в своем составе испанского голкипера Кепу Аррисабагу, причиной этого решения стала удачная игра украинского стража ворот Андрея Лунина, который в последних матчах показывал хорошую игру и выигрывал борьбу за место в стартовом составе у испанца.
Сообщается, что Кепа по истечении срока аренды вернется в «Челси».
Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» может предложить мадридскому «Реалу» обмен вратарями.
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