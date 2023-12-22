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Испания
22 декабря 2023, 13:38 | Обновлено 22 декабря 2023, 15:05
1465
0

Все из-за Лунина. Аналитики ESPN не верят, что Реал продлит контракт Кепы

Испанский голкипер может вернуться в «Челси»

22 декабря 2023, 13:38 | Обновлено 22 декабря 2023, 15:05
1465
0
Все из-за Лунина. Аналитики ESPN не верят, что Реал продлит контракт Кепы
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Мадридский «Реал» начал изучать вопрос резервного голкипера на следующий сезон.

По информации авторитетного издания ESPN, в настоящее время мадридский клуб не очень заинтересован в том, чтобы оставить в своем составе испанского голкипера Кепу Аррисабагу, причиной этого решения стала удачная игра украинского стража ворот Андрея Лунина, который в последних матчах показывал хорошую игру и выигрывал борьбу за место в стартовом составе у испанца.

Сообщается, что Кепа по истечении срока аренды вернется в «Челси».

Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» может предложить мадридскому «Реалу» обмен вратарями.

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Кепа Аррисабалага Андрей Лунин ESPN Челси Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник ESPN
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