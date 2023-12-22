Все из-за Лунина. Аналитики ESPN не верят, что Реал продлит контракт Кепы

Мадридский «Реал» начал изучать вопрос резервного голкипера на следующий сезон.

По информации авторитетного издания ESPN, в настоящее время мадридский клуб не очень заинтересован в том, чтобы оставить в своем составе испанского голкипера Кепу Аррисабагу, причиной этого решения стала удачная игра украинского стража ворот Андрея Лунина, который в последних матчах показывал хорошую игру и выигрывал борьбу за место в стартовом составе у испанца.

Сообщается, что Кепа по истечении срока аренды вернется в «Челси».

Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» может предложить мадридскому «Реалу» обмен вратарями.