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  4. Адеринсола Эсеола продолжит карьеру во Второй лиге
Украина. Вторая лига
22 декабря 2023, 13:15 |
488
0

Адеринсола Эсеола продолжит карьеру во Второй лиге

В последнее время нападающий выступал на любительском уровне

22 декабря 2023, 13:15 |
488
0
Адеринсола Эсеола продолжит карьеру во Второй лиге
ФК Ворскла. Адеринсола Эсеола

Как стало известно Sport.ua, 32-летний форвард Адеринсола Эсеола близок к подписанию контракта с амбициозным новичком Второй лиги клубом ЮКСА из Киевской области.

Уроженец Житомира на профессиональном уровне дебютировал в апреле 2009 года. Выступал за киевский ЦСКА, дубль «Динамо», «Десну», «Александрию», «Арсенал-Киев», «Зирку», «Ворсклу» и «Львов», а также казахстанские «Акжайык», «Кайрат» и болгарский «Хебар».

С августа Эсеола играл за «Штурм» из Иванкова. В его составе футболист провел 12 матчей в трех турнирах (чемпионат и Кубок Украины среди аматоров плюс Открытый чемпионат Киевской области), не отметившись голами.

ЮКСА занимает 2-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 40 очков из 51. В первом официальном матче 2024 года команда Николая Цымбала сыграет на выезде с «Реал Фармой» (базовая дата тура — 23 марта).

Ранее стало известно, что один из нападающих ЮКСА находится на просмотре в «Ниве» из Бузовой.

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Адеринсола Эсеола ЮКСА Тарасовка Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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