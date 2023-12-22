Адеринсола Эсеола продолжит карьеру во Второй лиге

Как стало известно Sport.ua, 32-летний форвард Адеринсола Эсеола близок к подписанию контракта с амбициозным новичком Второй лиги клубом ЮКСА из Киевской области.

Уроженец Житомира на профессиональном уровне дебютировал в апреле 2009 года. Выступал за киевский ЦСКА, дубль «Динамо», «Десну», «Александрию», «Арсенал-Киев», «Зирку», «Ворсклу» и «Львов», а также казахстанские «Акжайык», «Кайрат» и болгарский «Хебар».

С августа Эсеола играл за «Штурм» из Иванкова. В его составе футболист провел 12 матчей в трех турнирах (чемпионат и Кубок Украины среди аматоров плюс Открытый чемпионат Киевской области), не отметившись голами.

ЮКСА занимает 2-е место в турнирной таблице Второй лиги, набрав 40 очков из 51. В первом официальном матче 2024 года команда Николая Цымбала сыграет на выезде с «Реал Фармой» (базовая дата тура — 23 марта).

Ранее стало известно, что один из нападающих ЮКСА находится на просмотре в «Ниве» из Бузовой.