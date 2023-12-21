Нива Бузовая: на просмотре форвард ЮКСА и бывшие игроки клуба

Как стало известно Sport.ua, вместе с «Нивой» под руководством нового главного тренера Романа Локтионова на декабрьском сборе в Бузовой, среди прочих, работают 30-летний защитник Евгений Мисюра и 26-летний нападающий Владимир Тименко, которые осенью играли за команду в Первой лиге, а также 24-летний центрфорвард ЮКСА Олег Кос.

34-летний экс-полузащитник «Нивы» Ярослав Захаревич, который до недавнего времени играл за «Дружбу», также может вернуться в Бузову. Этой зимой футболист уже подписал контракт с «Кудривкой», однако после известных событий многие из игроков этой команды могут оказаться в «Ниве».

Еще одним потенциальным новичком то ли «Нивы», то ли «Кудривки» является 28-летний защитник Иван Скляренко, последней командой которого была та же «Дружба».

Ранее наш сайт сообщал, что продолжить выступления в составе бузовской «Нивы» могут еще два футболиста из осеннего состава команды – голкипер Роман Лепка и вингер Даниил Кныш.

В пятницу, 22 декабря, «Нива» проведет контрольный матч с любительским «Штурмом» из Иванкова. Накануне бузовчане, которые сейчас работают общей группой с «Кудривкой», сыграли вничью с лидером открытого чемпионата Киевщины ФК «Лесное» – 2:2. Голами в их составе отметились опытные Денис Скепский и Евгений Чепурненко, у которых сейчас действующие контракты с «Кудривкой».

По итогам первого этапа Первой лиги «Нива» пробилась в «чемпионский» раунд, где весной с 27 очками стартует с девятой стартовой позиции.

По словам нового владельца клуба Романа Солодаренко, команда будет бороться за место в первой пятерке.