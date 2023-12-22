В субботу, 23 декабря, в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» в Лондоне сыграет против «Эвертона».

По словам главного тренера «ирисок» Шона Дайча, украинский защитник Виталий Миколенко восстановился после травмирования и готов играть в следующем матче.

Виталий уже начал тренироваться в общей группе ливерпульской команды.

Миколенко из-за небольшого повреждения паха не смог принять участие в двух последних матчах «Эвертона».

В этом сезоне АПЛ Виталий Миколенко провел двенадцать матчей и забил два гола.

ФОТО. Снова в строю. Миколенко вернулся к тренировкам Эвертона