ФОТО. Снова в строю. Миколенко вернулся к тренировкам Эвертона
Украинец может принять участие уже в следующем матче АПЛ
В субботу, 23 декабря, в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» в Лондоне сыграет против «Эвертона».
По словам главного тренера «ирисок» Шона Дайча, украинский защитник Виталий Миколенко восстановился после травмирования и готов играть в следующем матче.
Виталий уже начал тренироваться в общей группе ливерпульской команды.
Миколенко из-за небольшого повреждения паха не смог принять участие в двух последних матчах «Эвертона».
В этом сезоне АПЛ Виталий Миколенко провел двенадцать матчей и забил два гола.
ФОТО. Снова в строю. Миколенко вернулся к тренировкам Эвертона
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