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  4. ФОТО. Снова в строю. Миколенко вернулся к тренировкам Эвертона
Англия
22 декабря 2023, 13:04 |
193
0

ФОТО. Снова в строю. Миколенко вернулся к тренировкам Эвертона

Украинец может принять участие уже в следующем матче АПЛ

22 декабря 2023, 13:04 |
193
0
ФОТО. Снова в строю. Миколенко вернулся к тренировкам Эвертона
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 23 декабря, в матче 18-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» в Лондоне сыграет против «Эвертона».

По словам главного тренера «ирисок» Шона Дайча, украинский защитник Виталий Миколенко восстановился после травмирования и готов играть в следующем матче.

Виталий уже начал тренироваться в общей группе ливерпульской команды.

Миколенко из-за небольшого повреждения паха не смог принять участие в двух последних матчах «Эвертона».

В этом сезоне АПЛ Виталий Миколенко провел двенадцать матчей и забил два гола.

ФОТО. Снова в строю. Миколенко вернулся к тренировкам Эвертона

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Источник Sport.ua
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