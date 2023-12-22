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Major League Soccer
22 декабря 2023, 12:58 |
1058
0

Контракт подписан. Месси воссоединится с бывшим партнером по Барселоне

Луис Суарес станет игроком «Интер Майами»

22 декабря 2023, 12:58 |
1058
0
Контракт подписан. Месси воссоединится с бывшим партнером по Барселоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси и Луис Суарес

Лионель Месси воссоединится со своим бывшим партнером по «Барселоне» Луисом Суаресом в «Интер Майами». Эту информацию подтвердил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее были сомнения, сможет ли американский клуб заполучить уругвайца из-за правил MLS, которые не позволяют командам подписывать более трех игроков, превышающих лимит зарплат. Однако, судя по всему, клуб из Флориды нашел способ обойти правила. По информации источника, соглашение на один год уже согласовано.

«Контракт подписанпосле устной договоренности, достигнутой месяц назад – Суарес переходит на один год.

Сделка также будет включать опцию на следующий сезон. Месси и Суарес снова вместе», – написал Романо.

Месси и Суарес провели шесть сезонов вместе в «Барселоне». В «Интер Майами» также играют Жорди Альба и Серхио Бускетс.

Отметим, что контракт уругвайца с «Гремио» завершается 31 декабря 2023 года. За прошедший сезон он провел за бразильский клуб 53 матча во всех турнирах, забив 26 мячей и отдав 17 ассистов.

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Источник Twitter
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