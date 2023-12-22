Стало известно, почему полузащитник МЮ отказался переходить в Жирону
Донни ван де Бек перейдет во франкфуртский «Айнтрахт»
Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек в зимнее трансферное окно присоединится к франкфуртскому «Айнтрахту».
У нидерландца было предложение и от футбольного клуба «Жирона». Но при переговорах с каталонским клубом ван де Бек не получил четкого ответа о гарантированном месте в старте, игроку также не обещали много минут игрового времени, после чего он и принял окончательное решение присоединиться к клубу из Бундеслиги.
В этом сезоне на счету Донни ван де Бека всего 2 игровые минуты в Английской Премьер-лиге.
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