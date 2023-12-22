Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему полузащитник МЮ отказался переходить в Жирону
Англия
22 декабря 2023, 12:44 | Обновлено 22 декабря 2023, 12:52
1298
0

Стало известно, почему полузащитник МЮ отказался переходить в Жирону

Донни ван де Бек перейдет во франкфуртский «Айнтрахт»

22 декабря 2023, 12:44 | Обновлено 22 декабря 2023, 12:52
1298
0
Стало известно, почему полузащитник МЮ отказался переходить в Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Донни ван де Бек

Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек в зимнее трансферное окно присоединится к франкфуртскому «Айнтрахту».

У нидерландца было предложение и от футбольного клуба «Жирона». Но при переговорах с каталонским клубом ван де Бек не получил четкого ответа о гарантированном месте в старте, игроку также не обещали много минут игрового времени, после чего он и принял окончательное решение присоединиться к клубу из Бундеслиги.

В этом сезоне на счету Донни ван де Бека всего 2 игровые минуты в Английской Премьер-лиге.

По теме:
ВИДЕО. Второй раз подряд! Довбик может стать игроком месяца в Испании
Контракт подписан. Месси воссоединится с бывшим партнером по Барселоне
Довбик и еще 4 украинца, которые забивали 10+ голов в топ-чемпионатах
Донни ван де Бек Жирона Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник Fichajes.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
Футбол | 21 декабря 2023, 16:53 6
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой

Джулия Гвинн быстро исправила ситуацию

Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Футбол | 21 декабря 2023, 22:01 27
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом
Гол Довбика с пенальти. Жирона потеряла победу в матче с Бетисом

Каталонская команда упустила шанс гарантировать себе лидерство

Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Футбол | 21.12.2023, 18:15
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Манчестер Сити – Флуминенсе. Прогноз и анонс на финал КЧМ-2023
Футбол | 22.12.2023, 07:15
Манчестер Сити – Флуминенсе. Прогноз и анонс на финал КЧМ-2023
Манчестер Сити – Флуминенсе. Прогноз и анонс на финал КЧМ-2023
Сантос сделал предложение Дугласу Косте
Футбол | 22.12.2023, 10:30
Сантос сделал предложение Дугласу Косте
Сантос сделал предложение Дугласу Косте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
Биатлон. Сестры Семеренко – чемпионки Украины в миксте
20.12.2023, 15:22 1
Биатлон
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
ВИДЕО. Вывел Челси в полуфинал. Обзор действий Мудрика в матче с Ньюкаслом
20.12.2023, 15:42 7
Футбол
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
«Ест как лев». Названа единственная «проблема» Артема Довбика в Жироне
20.12.2023, 17:58 7
Футбол
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
Умер знаменитый футболист, игравший на трех чемпионатах мира
20.12.2023, 16:15
Футбол
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
22.12.2023, 03:35 1
Футзал
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
Решающая победа. Сборная Украины одолела Польшу и поедет на ЧМ
20.12.2023, 21:24 11
Футзал
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
21.12.2023, 13:07 8
Футбол
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
Лунин может стать одноклубником Мудрика. Челси готовит громкий обмен
20.12.2023, 19:05 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем