Стало известно, почему полузащитник МЮ отказался переходить в Жирону

Нидерландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Донни ван де Бек в зимнее трансферное окно присоединится к франкфуртскому «Айнтрахту».

У нидерландца было предложение и от футбольного клуба «Жирона». Но при переговорах с каталонским клубом ван де Бек не получил четкого ответа о гарантированном месте в старте, игроку также не обещали много минут игрового времени, после чего он и принял окончательное решение присоединиться к клубу из Бундеслиги.

В этом сезоне на счету Донни ван де Бека всего 2 игровые минуты в Английской Премьер-лиге.