Травмированный Алаба в рекордный раз признан футболистом года в Австрии

Капитан сборной Австрии и звезда мадридского «Реала», Давид Алаба признан футболистом года в Австрии в 2023 году.

31-летний уроженец Вены набрал 53 балла в голосовании среди тренеров двенадцати клубов австрийской Бундеслиги. Алаба значительно опередил других претендентов. Его ближайший конкурент, Конрад Лаймер из «Баварии», отстал на 13 баллов.

Давид вписал свое имя в историю австрийского футбола, получив эту награду в десятый раз (больше 4 нет ни у кого), и в четвертый раз подряд.

Отметим, что в 2023 году Давид Алаба выиграл с «Реалом» Кубок Испании, а также квалифицировался со сборной на Евро-2024. Однако его участие в предстоящем турнире остается под большим вопросом из-за травмы, недавно он перенес операцию на колене после разрыва крестообразной связки.