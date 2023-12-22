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Испания
22 декабря 2023, 12:30 | Обновлено 22 декабря 2023, 12:31
232
0

Травмированный Алаба в рекордный раз признан футболистом года в Австрии

Небольшой позитив для Давида в непростое для него время

22 декабря 2023, 12:30 | Обновлено 22 декабря 2023, 12:31
232
0
Травмированный Алаба в рекордный раз признан футболистом года в Австрии
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Капитан сборной Австрии и звезда мадридского «Реала», Давид Алаба признан футболистом года в Австрии в 2023 году.

31-летний уроженец Вены набрал 53 балла в голосовании среди тренеров двенадцати клубов австрийской Бундеслиги. Алаба значительно опередил других претендентов. Его ближайший конкурент, Конрад Лаймер из «Баварии», отстал на 13 баллов.

Давид вписал свое имя в историю австрийского футбола, получив эту награду в десятый раз (больше 4 нет ни у кого), и в четвертый раз подряд.

Отметим, что в 2023 году Давид Алаба выиграл с «Реалом» Кубок Испании, а также квалифицировался со сборной на Евро-2024. Однако его участие в предстоящем турнире остается под большим вопросом из-за травмы, недавно он перенес операцию на колене после разрыва крестообразной связки.

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Давид Алаба лучший игрок Реал Мадрид сборная Австрии по футболу
Источник Sport.ua
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