ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала
Луис Гарсия был очень взбешен из-за поражения
Вчера, 21 декабря 2023 года, состоялся матч 18-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и мадридским «Реалом». Игра закончилась минимальной победой «сливочных» со счетом 1:0.
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Решающий гол на 90+2-й минуте забил Лукас Васкес, чем привел тренера «Алавеса» Луиса Гарсию Пласу в бешинство. Он несколько раз ударил тележку с водой, толкнул одного из своих подопечных, сорвал с себя куртку, а сев на кресло, начал неистово кричать и бить ногами по земле.
Драмы поражению точно добавил тот факт, что «Алавес» почти весь второй тайм играл в большинстве из-за удаления Начо в составе королевского клуба.
ВИДЕО. Крушил всё, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала после гола Реала
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