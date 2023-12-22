ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала

Вчера, 21 декабря 2023 года, состоялся матч 18-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и мадридским «Реалом». Игра закончилась минимальной победой «сливочных» со счетом 1:0.

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Решающий гол на 90+2-й минуте забил Лукас Васкес, чем привел тренера «Алавеса» Луиса Гарсию Пласу в бешинство. Он несколько раз ударил тележку с водой, толкнул одного из своих подопечных, сорвал с себя куртку, а сев на кресло, начал неистово кричать и бить ногами по земле.

Драмы поражению точно добавил тот факт, что «Алавес» почти весь второй тайм играл в большинстве из-за удаления Начо в составе королевского клуба.

ВИДЕО. Крушил всё, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала после гола Реала