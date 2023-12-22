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Испания
22 декабря 2023, 11:22 | Обновлено 22 декабря 2023, 11:40
1669
4

ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала

Луис Гарсия был очень взбешен из-за поражения

22 декабря 2023, 11:22 | Обновлено 22 декабря 2023, 11:40
1669
4
ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Гарсия Пласа

Вчера, 21 декабря 2023 года, состоялся матч 18-го тура чемпионата Испании между «Алавесом» и мадридским «Реалом». Игра закончилась минимальной победой «сливочных» со счетом 1:0.

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Решающий гол на 90+2-й минуте забил Лукас Васкес, чем привел тренера «Алавеса» Луиса Гарсию Пласу в бешинство. Он несколько раз ударил тележку с водой, толкнул одного из своих подопечных, сорвал с себя куртку, а сев на кресло, начал неистово кричать и бить ногами по земле.

Драмы поражению точно добавил тот факт, что «Алавес» почти весь второй тайм играл в большинстве из-за удаления Начо в составе королевского клуба.

ВИДЕО. Крушил всё, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала после гола Реала

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Луис Гарсия Пласа Алавес Реал Мадрид Алавес - Реал эмоции видео Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Український Крим
та футболістам начхати, у них контракти, дупа в теплі! навіщо переживати
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+1
Burevestnik
мабуть хтось щось обіцяв за нічию (чи виграш) з Реалом, 
а тут облом...
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0
andre_lui
Скоро звільнять, якщо так. З таким настроєм довго не пропрацюєш
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-2
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