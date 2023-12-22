Игорь КЛИМОВСКИЙ: «Хотим усилиться сразу семью новичками»

Как стало известно Sport.ua, сегодня футболисты перволигового «Кремня» завершили восстановительный сбор перед основным этапом подготовки к весенней части сезона.

Главный тренер «Кремня» Игорь Климовский эксклюзивно для Sport.ua рассказал, почему его подопечные так рано вернулись из отпуска:

- Прежде всего надо как можно быстрее решить кадровые проблемы. Достаточно сказать, что под занавес осенней части сезона в моем распоряжении осталось 13 исполнителей. Поэтому провели две двусторонние игры, где просмотрели, как группу потенциальных новичков, так и лидеров «Кремня-2», выступающего во Второй лиге. С одним из новичков, который был на просмотре планируем на этой неделе подписать контракт.

В общем рассчитываем усилиться семью новобранцами. А основной этап подготовки к весенним испытаниям начнется 21 января 2024 года, через четыре дня сыграем с «Металлургом-2» в зачет традиционного турнира на призы заслуженного тренера Украины Виктора Пожечевского.

Известно, что больше не будут выступать за «Кремень» полузащитники Дмитрий Касимов и Андрей Киреев. Вернули из «Горняка-Спорта» полузащитника Владислава Молько и защитника Александра Кальчука, которые были в аренде, но после нескольких тренировок решили прекратить с последним сотрудничество по обоюдному согласию сторон.

Будем прилагать усилия, чтобы подойти ко второй части сезона во всеоружии и сохранить «прописку» в Первой лиге.

«Кремень» занимает 17 место в группе «Выбывание», набрав 14 очков.